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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/dobbynin-anisina-dokunulmadi-harry-potter-hayranlarinin-tepkisi-uzerine-enerji-projesi-yon-1107899026.html
Dobby'nin anısına dokunulmadı: Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine enerji projesi yön değiştirdi
Dobby'nin anısına dokunulmadı: Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine enerji projesi yön değiştirdi
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Galler'deki bir plajda Harry Potter serisindeki ev cini Dobby'nin ölüm sahnesinin çekildiği ve hayranların sembolik bir anıt oluşturduğu bölgeden geçmesi... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T16:11+0300
2026-08-10T16:11+0300
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Harry Potter hayranlarının tepkisi, Birleşik Krallık ile İrlanda arasında enerji taşımak amacıyla hayata geçirilen 430 milyon sterlinlik Greenlink projesinin güzergahının değiştirilmesine neden oldu. Proje kapsamında döşenecek enerji kablosunun, Harry Potter serisindeki ev cini Dobby'nin "mezarı" olarak anılan bölgeden geçmesi planlanıyordu. Dobby'nin gömüldüğü sahne, Galler'in Pembrokeshire bölgesindeki Freshwater West Plajı'nda çekilmişti. Filmden sonra bölge, karakterin hayranları tarafından ziyaret edilen bir anma alanına dönüştü. Hayranlar, Dobby'nin anısına bölgeye çok sayıda mesaj ve boyanmış taş bıraktı.Hayranlardan yüzlerce telefon geldiProjenin ilk planında, enerji kablosunun Birleşik Krallık'taki bağlantı noktasının Freshwater West Plajı'nda bulunması öngörülüyordu. Kablonun diğer ucunun ise İrlanda'nın Wexford bölgesine bağlanması planlandı.Proje direktörü, bir podcast programında projenin ilk planlarının Harry Potter hayranlarından yoğun tepki gördüğünü anlattı. Direktör, proje için ilgili makamlar, arazi sahipleri, plajın sahipleri ve bölge sakinleriyle gerekli düzenlemeler üzerinde anlaşılmasının ardından BBC Galler'in bölgeye gelerek proje hakkında kısa bir çekim yaptığını söyledi.Bu haberin ardından yüzlerce Harry Potter hayranının telefon ederek kablonun "Dobby'nin mezarının içinden geçeceği" gerekçesiyle tepki gösterdiğini belirten direktör, başlangıçta Dobby karakterinin kim olduğunu dahi bilmediğini anlattı.Proje direktörü, konunun kendisine aktarılmasının ardından karakterin kurgusal olduğunu ve projenin gerçek bir enerji altyapısı olduğunu düşündüğünü ancak çalışma arkadaşlarının meselenin ciddi olduğunu belirttiğini söyledi.Kablo güzergahı değiştirildiLudlam, bunun üzerine proje ekibinin planlamacılarla yeniden görüşerek kablonun güzergahını değiştirdiğini ve böylece Dobby'nin anıt alanına artık müdahale edilmemesinin sağlandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/okyanuslarda-alarm-deniz-yuzeyi-sicakligi-temmuz-ayinda-tarihin-en-yuksek-seviyesine-cikti-1107895532.html
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Dobby'nin anısına dokunulmadı: Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine enerji projesi yön değiştirdi

16:11 10.08.2026
© AA / Mintaha Neslihan EroğluHarry Potter hayranları kazandı: 430 milyon sterlinlik enerji projesi Dobby'nin 'mezarı' için güzergah değiştirdi
Harry Potter hayranları kazandı: 430 milyon sterlinlik enerji projesi Dobby'nin 'mezarı' için güzergah değiştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA / Mintaha Neslihan Eroğlu
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Galler'deki bir plajda Harry Potter serisindeki ev cini Dobby'nin ölüm sahnesinin çekildiği ve hayranların sembolik bir anıt oluşturduğu bölgeden geçmesi planlanan 430 milyon sterlinlik enerji projesi güzergahı, hayranların tepkileri üzerine değiştirildi.
Harry Potter hayranlarının tepkisi, Birleşik Krallık ile İrlanda arasında enerji taşımak amacıyla hayata geçirilen 430 milyon sterlinlik Greenlink projesinin güzergahının değiştirilmesine neden oldu.
Proje kapsamında döşenecek enerji kablosunun, Harry Potter serisindeki ev cini Dobby'nin "mezarı" olarak anılan bölgeden geçmesi planlanıyordu. Dobby'nin gömüldüğü sahne, Galler'in Pembrokeshire bölgesindeki Freshwater West Plajı'nda çekilmişti.
Filmden sonra bölge, karakterin hayranları tarafından ziyaret edilen bir anma alanına dönüştü. Hayranlar, Dobby'nin anısına bölgeye çok sayıda mesaj ve boyanmış taş bıraktı.

Hayranlardan yüzlerce telefon geldi

Projenin ilk planında, enerji kablosunun Birleşik Krallık'taki bağlantı noktasının Freshwater West Plajı'nda bulunması öngörülüyordu. Kablonun diğer ucunun ise İrlanda'nın Wexford bölgesine bağlanması planlandı.
Proje direktörü, bir podcast programında projenin ilk planlarının Harry Potter hayranlarından yoğun tepki gördüğünü anlattı. Direktör, proje için ilgili makamlar, arazi sahipleri, plajın sahipleri ve bölge sakinleriyle gerekli düzenlemeler üzerinde anlaşılmasının ardından BBC Galler'in bölgeye gelerek proje hakkında kısa bir çekim yaptığını söyledi.
Bu haberin ardından yüzlerce Harry Potter hayranının telefon ederek kablonun "Dobby'nin mezarının içinden geçeceği" gerekçesiyle tepki gösterdiğini belirten direktör, başlangıçta Dobby karakterinin kim olduğunu dahi bilmediğini anlattı.
Proje direktörü, konunun kendisine aktarılmasının ardından karakterin kurgusal olduğunu ve projenin gerçek bir enerji altyapısı olduğunu düşündüğünü ancak çalışma arkadaşlarının meselenin ciddi olduğunu belirttiğini söyledi.

Kablo güzergahı değiştirildi

Ludlam, bunun üzerine proje ekibinin planlamacılarla yeniden görüşerek kablonun güzergahını değiştirdiğini ve böylece Dobby'nin anıt alanına artık müdahale edilmemesinin sağlandığını ifade etti.
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