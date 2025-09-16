Deniz Seki ölümcül hastalık iddialarına yanıt verdi

"Son günlerde hakkımda çıkan 'ölümcül bir hastalığa yakalandı' haberleri tamamen asılsızdır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Doğru olan şudur: Kısa bir süre önce Covid -19 geçirdim. Çok şükür ki atlattım, testim negatif çıktı ve sağlığım yerimde. Haberlerin geç düşmesi, yanlış yorumlara ve farklı söylemlere neden olmuş olabilir. Bu süreçte yanımda olan, iyi dileklerini ileten tüm dostlarıma konuyu hassasiyetle takip eden basın mensuplarına gönülden teşekkür ederim."