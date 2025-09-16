https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/deniz-seki-olumcul-hastalik-iddialarina-yanit-verdi-1099390657.html
Deniz Seki ölümcül hastalık iddialarına yanıt verdi
Deniz Seki ölümcül hastalık iddialarına yanıt verdi
Ünlü sanatçı Deniz Seki, hakkında çıkan "ölümcül bir hastalığa yakalandı" iddialarına yanıt verdi. Seki tatil dönüşü Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yazın son günlerini Bodrum'da geçirdikten sonra İstanbul'a dönüşünde koronavirüse yakalandı. Sanatçının ölümcül bir hastalığa yakalandığına dair çıkan iddialar sosyal medyada gündem olurken, hayranları büyük endişe yaşadı. Sessizliğini bozan Deniz Seki ise yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecini evinde geçirdiğini söyledi.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yazın son günlerini Bodrum’da geçirdikten sonra İstanbul’a dönüşünde koronavirüse yakalandı. Sanatçının ölümcül bir hastalığa yakalandığına dair çıkan iddialar sosyal medyada gündem olurken, hayranları büyük endişe yaşadı.
Sessizliğini bozan Deniz Seki ise yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecini evinde geçirdiğini söyledi. Seki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Son günlerde hakkımda çıkan 'ölümcül bir hastalığa yakalandı' haberleri tamamen asılsızdır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Doğru olan şudur: Kısa bir süre önce Covid -19 geçirdim. Çok şükür ki atlattım, testim negatif çıktı ve sağlığım yerimde. Haberlerin geç düşmesi, yanlış yorumlara ve farklı söylemlere neden olmuş olabilir. Bu süreçte yanımda olan, iyi dileklerini ileten tüm dostlarıma konuyu hassasiyetle takip eden basın mensuplarına gönülden teşekkür ederim."
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, son günlerde verdiği kilolarla gündeme geldi ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı sanatçı, uyguladığı özel beslenme ve spor programı sayesinde sadece 2 ayda 15 kilo vermeyi başardı.