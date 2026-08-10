https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/daha-fazla-rusun-oldurulmesini-isteyen-alman-muhabire-sirp-gazeteciden-tepki-cepheye-git-1107897173.html
'Daha fazla Rus'un öldürülmesini isteyen' Alman muhabire Sırp gazeteciden tepki: 'Cepheye git'
'Daha fazla Rus'un öldürülmesini isteyen' Alman muhabire Sırp gazeteciden tepki: 'Cepheye git'
Sputnik Türkiye
Sırp 'Piştalyka' haber portalının editörü Radomiroviç, Alman gazeteci Michael Martens'in Zelenskiy'e yönelttiği skandal soruya tepki göstererek, "Eğer Rusları... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T15:19+0300
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Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi muhabiri Michael Martens, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'le basın toplantısı düzenleyen Vladimir Zelenskiy'e "Daha fazla Rus, daha fazla Rus asker öldürmenize yardımcı olmak için Avrupalılar olarak ne yapabiliriz?" sorusunu yöneltti.Sputnik'e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 'Piştalyka' haber portalının editörü Vladimir Radomiroviç, skandal sorunun gazetecilik ilkelerinin ve insani değerlerin ötesinde olduğunu belirtti. Radomiroviç, "Bu, dramatik ve sert bir gazetecilik kuralı ihlalidir" diyerek bir gazetecinin çatışan taraflardan hiçbirini destekleyemeyeceğini ve insanların öldürülmesini talep edemeyeceğini vurguladı.'Batı'nın yaklaşımının bir yansıması'Martens'in skandal sorusunun arkasında Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerin tutumunun yattığını vurgulayan Sırp editör, "Eğer devletler bu pozisyonda olmasaydı o da böyle bir soru soramazdı" ifadelerini kullandı. Radomiroviç, gazetecinin bu tutumuyla Batı'nın Rusya'ya karşı tam anlamıyla savaşmasını arzuladığını açıkça gösterdiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ukraynada-yolsuzluk-sikilasacagina-tirmaniyor-devlet-hicbir-sey-yapmiyor-1107895336.html
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avrupa, batı, almanya, sputnik, frankfurter allgemeine zeitung, sırbistan, ukrayna
'Daha fazla Rus'un öldürülmesini isteyen' Alman muhabire Sırp gazeteciden tepki: 'Cepheye git'
Sırp 'Piştalyka' haber portalının editörü Radomiroviç, Alman gazeteci Michael Martens'in Zelenskiy'e yönelttiği skandal soruya tepki göstererek, "Eğer Rusları öldürmek istiyorsa silah alıp cepheye gitsin" dedi.
Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi muhabiri Michael Martens, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'le basın toplantısı düzenleyen Vladimir Zelenskiy'e "Daha fazla Rus, daha fazla Rus asker öldürmenize yardımcı olmak için Avrupalılar olarak ne yapabiliriz?" sorusunu yöneltti.
Sputnik'e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 'Piştalyka' haber portalının editörü Vladimir Radomiroviç, skandal sorunun gazetecilik ilkelerinin ve insani değerlerin ötesinde olduğunu belirtti.
Radomiroviç, "Bu, dramatik ve sert bir gazetecilik kuralı ihlalidir" diyerek bir gazetecinin çatışan taraflardan hiçbirini destekleyemeyeceğini ve insanların öldürülmesini talep edemeyeceğini vurguladı.
'Batı'nın yaklaşımının bir yansıması'
Martens'in skandal sorusunun arkasında Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerin tutumunun yattığını vurgulayan Sırp editör, "Eğer devletler bu pozisyonda olmasaydı o da böyle bir soru soramazdı" ifadelerini kullandı.
Radomiroviç, gazetecinin bu tutumuyla Batı'nın Rusya'ya karşı tam anlamıyla savaşmasını arzuladığını açıkça gösterdiğini sözlerine ekledi.