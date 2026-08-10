https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/daha-fazla-rusun-oldurulmesini-isteyen-alman-muhabire-sirp-gazeteciden-tepki-cepheye-git-1107897173.html

'Daha fazla Rus'un öldürülmesini isteyen' Alman muhabire Sırp gazeteciden tepki: 'Cepheye git'

'Daha fazla Rus'un öldürülmesini isteyen' Alman muhabire Sırp gazeteciden tepki: 'Cepheye git'

Sputnik Türkiye

Sırp 'Piştalyka' haber portalının editörü Radomiroviç, Alman gazeteci Michael Martens'in Zelenskiy'e yönelttiği skandal soruya tepki göstererek, "Eğer Rusları... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T15:19+0300

2026-08-10T15:19+0300

2026-08-10T15:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

batı

almanya

sputnik

frankfurter allgemeine zeitung

sırbistan

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054196973_0:0:2710:1524_1920x0_80_0_0_4c9f099c71eba70fa70008e8e4c2b06a.jpg

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi muhabiri Michael Martens, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'le basın toplantısı düzenleyen Vladimir Zelenskiy'e "Daha fazla Rus, daha fazla Rus asker öldürmenize yardımcı olmak için Avrupalılar olarak ne yapabiliriz?" sorusunu yöneltti.Sputnik'e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 'Piştalyka' haber portalının editörü Vladimir Radomiroviç, skandal sorunun gazetecilik ilkelerinin ve insani değerlerin ötesinde olduğunu belirtti. Radomiroviç, "Bu, dramatik ve sert bir gazetecilik kuralı ihlalidir" diyerek bir gazetecinin çatışan taraflardan hiçbirini destekleyemeyeceğini ve insanların öldürülmesini talep edemeyeceğini vurguladı.'Batı'nın yaklaşımının bir yansıması'Martens'in skandal sorusunun arkasında Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerin tutumunun yattığını vurgulayan Sırp editör, "Eğer devletler bu pozisyonda olmasaydı o da böyle bir soru soramazdı" ifadelerini kullandı. Radomiroviç, gazetecinin bu tutumuyla Batı'nın Rusya'ya karşı tam anlamıyla savaşmasını arzuladığını açıkça gösterdiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ukraynada-yolsuzluk-sikilasacagina-tirmaniyor-devlet-hicbir-sey-yapmiyor-1107895336.html

batı

almanya

sırbistan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, batı, almanya, sputnik, frankfurter allgemeine zeitung, sırbistan, ukrayna