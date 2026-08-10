https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/cocuklarin-disaridan-getirilen-sutlerinin-parasini-da-adisyona-eklemislerdi-bakanlik-harekete-gecti-1107892507.html

Çocukların dışarıdan getirilen sütlerinin parasını da adisyona eklemişlerdi: Bakanlık harekete geçti, ceza kesti

Çocukların dışarıdan getirilen sütlerinin parasını da adisyona eklemişlerdi: Bakanlık harekete geçti, ceza kesti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir çay bahçesine ailesiyle birlikte gelen bir kişinin, çocukların ellerinde bulunan ve dışarıdan alınan muzlu sütlerin de hesaba dahil edildiğine... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T12:40+0300

2026-08-10T12:40+0300

2026-08-10T12:40+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

ceza

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İstanbul Çengelköy'de misafirleri ve ailesiyle birlikte çay bahçesine giden bir kişi, dışarıdan alınan 2 ve 3.5 yaşlarındaki iki çocuklarının ellerindeki muzlu sütün de hesaba dahil edildiğine dair sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım gündem olurken Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Yapılan denetimler sonucunda işletmeye 51 bin 649 lira idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir Bekir Kaplan sonucu "Bir çocuğun sütü üzerinden dahi haksız bir bedel çıkarılmasına gönlümüz de, yasalarımız da razı gelmez" diyerek paylaştı. Çocukların ellerindeki sütün atılmasını istedilerİddiaya göre, ellerinde muzlu süt olan 2 ve 3,5 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte çay bahçesine gelen bir aileye çalışanlar dışarıdan yiyecek ve içecek getirilemeyeceğini söyleyerek sütlerin atılmasını istedi. Vatandaş ise küçük çocukların ellerindeki sütleri almak istemediğini, buna karşılık işletmenin ticari kayba uğramaması için çocuklarda dahil olmak üzere masadaki herkes adına içecek sipariş edeceklerini belirtti.Ailenin iddiasına göre işletmeden toplam 9 içecek ile çeşitli atıştırmalıklar sipariş edildi. Ancak işletme sorumlusu, çocukların dışarıdan getirdiği sütlerin kaldırılmasını istedi ve aksi hâlde bunların adisyona ekleneceğini söyledi.Adisyona eklenince şikayetçi olduMuzlu sütlerin de adisyona eklenmesi üzerine aile, faturayı ve yaşananları sosyal medyadan paylaştı. Konu kısa sürede gündem olurken, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan yapılan incelemeler sonucunda işletmeye ceza kesildiğini duyurdu. Kaplan, "Bir çocuğun sütü üzerinden dahi haksız bir bedel çıkarılmasına gönlümüz de, yasalarımız da razı gelmez” ifadelerini kullanarak gereken işlemlerin yapıldığını duyurdu Dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle ücretlendirdiklerini söylediler Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya yansıyan tüketici şikâyetinin ardından Çengelköy’deki işletmede denetim gerçekleştirdi.İncelemede, müşterinin sipariş etmediği ve masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün, “dışarıdan ürün getirme yasağı” gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Uygulamanın Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı olduğunun belirlenmesi üzerine işletmeye 15 bin 892 TL idari para cezası kesildi.Denetimde ayrıca masa menüleri ile iş yeri girişindeki fiyat listeleri karşılaştırıldı ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edildi. Bu aykırılık nedeniyle de 35 bin 757 TL ceza uygulandı. Böylece işletmeye kesilen cezaların toplamı 51 bin 649 TL oldu. Öte yandan satışa sunulan 2 içeceğin son üç aylık alış ve satış faturalarının sunulması için işletmeye 7 gün süre verildi. Faturalar incelendikten sonra Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca değerlendirme yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ticaret-bakanligindan-okul-oncesi-denetim-cocuklarin-kullanacagi-urunler-mercek-altinda-1107886535.html

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