https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/bodrumdaki-bir-otelde-gaz-sizintisi-15-kisiyi-hastanelik-etti-1107884212.html

Bodrum'daki bir otelde gaz sızıntısı 15 kişiyi hastanelik etti

Bodrum'daki bir otelde gaz sızıntısı 15 kişiyi hastanelik etti

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde havuz bakımı yapıldığı sırada meydana gelen gaz sızıntısı ortalığı karıştırdı. Sızan kimyasal gazdan etkilenerek... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T07:45+0300

2026-08-10T07:45+0300

2026-08-10T07:46+0300

sağlik

bodrum

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zehirlenme

toplu zehirlenme

havuz

yüzme havuzu

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Olay, Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otel personeli tarafından yürütülen havuz bakımı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı yaşandı.Sızan gazın kısa sürede çevreye yayılmasıyla birlikte, o esnada havuz çevresinde ve açık alanda bulunan tatilciler ile çalışanlar zor anlar yaşadı.Mide bulantısı ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye sevk edildilerSızan kimyasal gazı soluyan vatandaşlarda kısa sürede mide bulantısı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı belirtileri baş gösterdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.Zehirlenme belirtileri gösteren 15 kişi, olay yerine ulaşan ambulanslar ve çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere sevk edildi.Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyorHastanelerde acil müdahalesi yapılan ve tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler oteldeki gaz sızıntısının kaynağını belirlemek ve güvenlik önlemlerini tamamlamak üzere inceleme başlattı.

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bodrum, muğla, otel, zehirlenme, toplu zehirlenme, havuz, yüzme havuzu