https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/bodrumdaki-bir-otelde-gaz-sizintisi-15-kisiyi-hastanelik-etti-1107884212.html
Bodrum'daki bir otelde gaz sızıntısı 15 kişiyi hastanelik etti
Bodrum'daki bir otelde gaz sızıntısı 15 kişiyi hastanelik etti
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde havuz bakımı yapıldığı sırada meydana gelen gaz sızıntısı ortalığı karıştırdı. Sızan kimyasal gazdan etkilenerek... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T07:45+0300
2026-08-10T07:45+0300
2026-08-10T07:46+0300
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zehirlenme
toplu zehirlenme
havuz
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Olay, Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otel personeli tarafından yürütülen havuz bakımı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı yaşandı.Sızan gazın kısa sürede çevreye yayılmasıyla birlikte, o esnada havuz çevresinde ve açık alanda bulunan tatilciler ile çalışanlar zor anlar yaşadı.Mide bulantısı ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye sevk edildilerSızan kimyasal gazı soluyan vatandaşlarda kısa sürede mide bulantısı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı belirtileri baş gösterdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.Zehirlenme belirtileri gösteren 15 kişi, olay yerine ulaşan ambulanslar ve çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere sevk edildi.Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyorHastanelerde acil müdahalesi yapılan ve tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler oteldeki gaz sızıntısının kaynağını belirlemek ve güvenlik önlemlerini tamamlamak üzere inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/meteoroloji-uyardi-bu-illerde-yasayanlar-dikkat-siddetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1107882600.html
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bodrum, muğla, otel, zehirlenme, toplu zehirlenme, havuz, yüzme havuzu
bodrum, muğla, otel, zehirlenme, toplu zehirlenme, havuz, yüzme havuzu
Bodrum'daki bir otelde gaz sızıntısı 15 kişiyi hastanelik etti
07:45 10.08.2026 (güncellendi: 07:46 10.08.2026)
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde havuz bakımı yapıldığı sırada meydana gelen gaz sızıntısı ortalığı karıştırdı. Sızan kimyasal gazdan etkilenerek solunum sıkıntısı ve mide bulantısı yaşayan 15 kişi, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve özel araçlarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Olay, Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otel personeli tarafından yürütülen havuz bakımı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı yaşandı.
Sızan gazın kısa sürede çevreye yayılmasıyla birlikte, o esnada havuz çevresinde ve açık alanda bulunan tatilciler ile çalışanlar zor anlar yaşadı.
Mide bulantısı ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye sevk edildiler
Sızan kimyasal gazı soluyan vatandaşlarda kısa sürede mide bulantısı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı belirtileri baş gösterdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Zehirlenme belirtileri gösteren 15 kişi, olay yerine ulaşan ambulanslar ve çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor
Hastanelerde acil müdahalesi yapılan ve tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler oteldeki gaz sızıntısının kaynağını belirlemek ve güvenlik önlemlerini tamamlamak üzere inceleme başlattı.