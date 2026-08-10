https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/benzin-73-liraya-yaklasti-yeni-artis-geliyor-1107897465.html

Benzin 73 liraya yaklaştı: Yeni artış geliyor

Benzin 73 liraya yaklaştı: Yeni artış geliyor

Sputnik Türkiye

Benzine bu gece yarısından itibaren 2,08 liralık fiyat artışı bekleniyor. Artışın yüzde 25'i ÖTV'den karşılanırken, yüzde 75'inin pompaya yansımasıyla benzinin... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T15:28+0300

2026-08-10T15:28+0300

2026-08-10T15:28+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

zam

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Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, küresel petrol ve akaryakıt piyasalarında fiyatların yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı 84-85 dolar seviyelerine çıkarken, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) fiyatı da 78-79 dolar bandına yükseldi.Petrol ve ürün fiyatlarındaki hareketlilik Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinde bu gece yarısından itibaren yeni bir fiyat artışı bekleniyor.Zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanacakBenzin ürün fiyatında 2,08 liralık artış öngörülürken, bunun yüzde 25'inin ÖTV'den karşılanması, kalan yüzde 75'lik bölümün ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.Buna göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1,56 lira zam gelmesi öngörülüyor.İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası:Benzin: 68.36 TLMotorin: 80.04 TLLPG: 33.79 TLİstanbul Anadolu Yakası:Benzin: 68.21 TLMotorin: 79.90 TLLPG: 33.19 TLAnkara:Benzin: 69.32 TLMotorin: 81.16 TLLPG: 33.89 TLİzmir:Benzin: 69.62 TLMotorin: 81.44 TLLPG: 33.79 TL

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