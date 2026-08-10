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Benzin 73 liraya yaklaştı: Yeni artış geliyor
Benzin 73 liraya yaklaştı: Yeni artış geliyor
Sputnik Türkiye
Benzine bu gece yarısından itibaren 2,08 liralık fiyat artışı bekleniyor. Artışın yüzde 25'i ÖTV'den karşılanırken, yüzde 75'inin pompaya yansımasıyla benzinin... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T15:28+0300
2026-08-10T15:28+0300
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benzin
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zam
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Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, küresel petrol ve akaryakıt piyasalarında fiyatların yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı 84-85 dolar seviyelerine çıkarken, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) fiyatı da 78-79 dolar bandına yükseldi.Petrol ve ürün fiyatlarındaki hareketlilik Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinde bu gece yarısından itibaren yeni bir fiyat artışı bekleniyor.Zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanacakBenzin ürün fiyatında 2,08 liralık artış öngörülürken, bunun yüzde 25'inin ÖTV'den karşılanması, kalan yüzde 75'lik bölümün ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.Buna göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1,56 lira zam gelmesi öngörülüyor.İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası:Benzin: 68.36 TLMotorin: 80.04 TLLPG: 33.79 TLİstanbul Anadolu Yakası:Benzin: 68.21 TLMotorin: 79.90 TLLPG: 33.19 TLAnkara:Benzin: 69.32 TLMotorin: 81.16 TLLPG: 33.89 TLİzmir:Benzin: 69.62 TLMotorin: 81.44 TLLPG: 33.79 TL
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benzin, benzin fiyatları, zam
benzin, benzin fiyatları, zam

Benzin 73 liraya yaklaştı: Yeni artış geliyor

15:28 10.08.2026
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
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Benzine bu gece yarısından itibaren 2,08 liralık fiyat artışı bekleniyor. Artışın yüzde 25'i ÖTV'den karşılanırken, yüzde 75'inin pompaya yansımasıyla benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam gelecek.
Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, küresel petrol ve akaryakıt piyasalarında fiyatların yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı 84-85 dolar seviyelerine çıkarken, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) fiyatı da 78-79 dolar bandına yükseldi.
Petrol ve ürün fiyatlarındaki hareketlilik Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinde bu gece yarısından itibaren yeni bir fiyat artışı bekleniyor.

Zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanacak

Benzin ürün fiyatında 2,08 liralık artış öngörülürken, bunun yüzde 25'inin ÖTV'den karşılanması, kalan yüzde 75'lik bölümün ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.
Buna göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1,56 lira zam gelmesi öngörülüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 68.36 TL
Motorin: 80.04 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 68.21 TL
Motorin: 79.90 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara:
Benzin: 69.32 TL
Motorin: 81.16 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir:
Benzin: 69.62 TL
Motorin: 81.44 TL
LPG: 33.79 TL
En büyük petrol rezervlerine sahip ilk 10 ülke - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
EKONOMİ
Brent petrolün varili 76,68 dolardan işlem görüyor
10 Temmuz, 09:43
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