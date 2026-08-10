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Belediye aracı kaza yaptı, sıkışan şoförü belediye başkanı moral verdi
Belediye aracı kaza yaptı, sıkışan şoförü belediye başkanı moral verdi
Sputnik Türkiye
Kayseri'de kaza yaptığı belediye aracında sıkışan şoföre, çocukluk arkadaşı olan belediye başkanı moral verdi. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kayseri Tomarza'da kaza yaptığı belediyeye ait arazözde sıkışan şoförü, çocukluk arkadaşı belediye başkanı teselli etti. İtfaiyenin sıkıştığı yerden kurtardığı şoför hastaneye kaldırılırken o anlar saniye saniye kaydedildi. Çocukluk arkadaşı çıktıYaşar Tuzcu'nun kullandığı Tomarza Belediyesine ait arazöz, dün Dadaloğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, kaza yerine gelerek araçta sıkışan Tuzcu'ya sağlık durumunu sorup moral verdi. Şoför Tuzcu'nun, "Bana kızıyor musun başkanım?" demesi üzerine, Başkan Koç, "Ben sana hiç kızmam, sen benim çocukluk arkadaşımsın" dedi.Sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye sevk edilen Tuzcu'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan kaza anında ikili arasında yaşanan diyaloglar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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kayseri, trafik kazası
kayseri, trafik kazası

Belediye aracı kaza yaptı, sıkışan şoförü belediye başkanı moral verdi

10:42 10.08.2026
© AATrafik kazası
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA
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Kayseri'de kaza yaptığı belediye aracında sıkışan şoföre, çocukluk arkadaşı olan belediye başkanı moral verdi.
Kayseri Tomarza'da kaza yaptığı belediyeye ait arazözde sıkışan şoförü, çocukluk arkadaşı belediye başkanı teselli etti. İtfaiyenin sıkıştığı yerden kurtardığı şoför hastaneye kaldırılırken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Çocukluk arkadaşı çıktı

Yaşar Tuzcu'nun kullandığı Tomarza Belediyesine ait arazöz, dün Dadaloğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, kaza yerine gelerek araçta sıkışan Tuzcu'ya sağlık durumunu sorup moral verdi. Şoför Tuzcu'nun, "Bana kızıyor musun başkanım?" demesi üzerine, Başkan Koç, "Ben sana hiç kızmam, sen benim çocukluk arkadaşımsın" dedi.
Sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye sevk edilen Tuzcu'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan kaza anında ikili arasında yaşanan diyaloglar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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