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Batı basınına konuşan eski CIA çalışanlarından Trump'a suçlama
Batı basınına konuşan eski CIA çalışanlarından Trump'a suçlama
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ABD Başkanı’nın ikinci döneminde iktidarı kendi elinde toplama yönünde adımlar attığını savunan eski CIA ve ulusal güvenlik yetkilileri, Trump’ın ABD'deki... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T12:54+0300
2026-08-10T12:54+0300
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Financial Times'a konuşan eski Amerikan istihbarat çalışanları, "Trump'ın ikinci dönemindeki yönetim tarzının otokratik liderlerin iktidarı merkezileştirme yöntemleriyle benzerlik gösterdiğini savunurken, ABD kurumlarının üzerindeki siyasi baskının arttığını" söyledi.Eski CIA istasyon şefi Paul Kolbe, otokratların "iktidarı ele geçirme ve kullanma konusunda görece ortak yöntemlere" sahip olduğunu belirterek, "Bunların hepsi şu anda ABD'de yaşananlarla benim açımdan örtüşüyor" dedi.Kolbe, 2016'da ABD'de yükselen otoriterliğe ilişkin endişeler nedeniyle kurulan The Steady State adlı ağın 400'den fazla eski istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilisinden biri. Zaid de kuruluşla birlikte çalışıyor. Grup, Trump yönetiminin kurumları ve yürütme erki üzerindeki denetimleri aşındırmasının ABD demokrasisi ve iş ortamı açısından risk oluşturduğunu savunuyor.İstihbarat camiasında yıllarca gizlilik içinde çalışan eski yetkililerin kamuoyu önünde konuşmaya başlaması, Trump'ın politikalarına yönelik endişelerin arttığına işaret ediyor. The Steady State'in üye sayısı Trump'ın ikinci döneminde artarken, üyelerin önemli bir bölümü olası misillemeler nedeniyle kimliğini açıklamaktan kaçınıyor.'İçi boşaltılıyor' eleştirisiEski CIA analisti Julia Curlee ise "Hiçbir şey söylememek için birçok geçerli neden var. Ancak herkes sessiz kalırsa şu anda içinde bulunduğumuz duruma geliyoruz" diye konuştu. Curlee, kamuoyunun ABD'nin önemli kurumlarının "ne ölçüde içinin boşaltıldığını ve zayıflatıldığını" yeterince kavrayamadığını savundu.Çin ve Tayvan üzerine çalışan eski CIA analisti Gail Helt de Trump çevresinde bir "kişilik kültü" oluştuğunu öne sürdü. Helt, "Pasaportlarımızda yüzünün olmasını istiyor. Paramızın üzerinde yüzünün olmasını istiyor. Mao bile parasının üzerine yüzünü koymadı" dedi.İstihbarat gazilerinin oluşturduğu partiler üstü Institute for the Study of States of Exception adlı kuruluş da ABD'li yetkililerin olağanüstü hal yetkilerini kullanarak bir seçimi sekteye uğratma ihtimalini inceliyor.Kuruluşun kurucusu ve eski CIA istasyon şefi Ed Bogan, "Risklerin tam olarak neler olduğunu veya olmadığını incelemek istiyoruz" dedi.Curlee, Trump'ı "CIA'yı kullanarak" kendi siyasi mesajını güçlendirmekle suçladı ve bunun "kurumun kendisinin gerçekte inandıklarıyla çelişmesine rağmen" yapıldığını söyledi.
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paul kolbe, abd, cia, haberler
paul kolbe, abd, cia, haberler

Batı basınına konuşan eski CIA çalışanlarından Trump'a suçlama

12:54 10.08.2026
© Dilara İrem SancarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Dilara İrem Sancar
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ABD Başkanı’nın ikinci döneminde iktidarı kendi elinde toplama yönünde adımlar attığını savunan eski CIA ve ulusal güvenlik yetkilileri, Trump’ın ABD'deki demokratik denetim mekanizmalarını zayıflattığını ve ülkeyi daha az güvenli hale getirdiğini öne sürdü.
Financial Times'a konuşan eski Amerikan istihbarat çalışanları, "Trump'ın ikinci dönemindeki yönetim tarzının otokratik liderlerin iktidarı merkezileştirme yöntemleriyle benzerlik gösterdiğini savunurken, ABD kurumlarının üzerindeki siyasi baskının arttığını" söyledi.
Eski CIA istasyon şefi Paul Kolbe, otokratların "iktidarı ele geçirme ve kullanma konusunda görece ortak yöntemlere" sahip olduğunu belirterek, "Bunların hepsi şu anda ABD'de yaşananlarla benim açımdan örtüşüyor" dedi.
Kolbe, 2016'da ABD'de yükselen otoriterliğe ilişkin endişeler nedeniyle kurulan The Steady State adlı ağın 400'den fazla eski istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilisinden biri. Zaid de kuruluşla birlikte çalışıyor. Grup, Trump yönetiminin kurumları ve yürütme erki üzerindeki denetimleri aşındırmasının ABD demokrasisi ve iş ortamı açısından risk oluşturduğunu savunuyor.
İstihbarat camiasında yıllarca gizlilik içinde çalışan eski yetkililerin kamuoyu önünde konuşmaya başlaması, Trump'ın politikalarına yönelik endişelerin arttığına işaret ediyor. The Steady State'in üye sayısı Trump'ın ikinci döneminde artarken, üyelerin önemli bir bölümü olası misillemeler nedeniyle kimliğini açıklamaktan kaçınıyor.

'İçi boşaltılıyor' eleştirisi

Eski CIA analisti Julia Curlee ise "Hiçbir şey söylememek için birçok geçerli neden var. Ancak herkes sessiz kalırsa şu anda içinde bulunduğumuz duruma geliyoruz" diye konuştu. Curlee, kamuoyunun ABD'nin önemli kurumlarının "ne ölçüde içinin boşaltıldığını ve zayıflatıldığını" yeterince kavrayamadığını savundu.
Çin ve Tayvan üzerine çalışan eski CIA analisti Gail Helt de Trump çevresinde bir "kişilik kültü" oluştuğunu öne sürdü. Helt, "Pasaportlarımızda yüzünün olmasını istiyor. Paramızın üzerinde yüzünün olmasını istiyor. Mao bile parasının üzerine yüzünü koymadı" dedi.
İstihbarat gazilerinin oluşturduğu partiler üstü Institute for the Study of States of Exception adlı kuruluş da ABD'li yetkililerin olağanüstü hal yetkilerini kullanarak bir seçimi sekteye uğratma ihtimalini inceliyor.
Kuruluşun kurucusu ve eski CIA istasyon şefi Ed Bogan, "Risklerin tam olarak neler olduğunu veya olmadığını incelemek istiyoruz" dedi.
Curlee, Trump'ı "CIA'yı kullanarak" kendi siyasi mesajını güçlendirmekle suçladı ve bunun "kurumun kendisinin gerçekte inandıklarıyla çelişmesine rağmen" yapıldığını söyledi.
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