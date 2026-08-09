https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/iran-medyasi-mucteba-hamaneyin-yeni-goruntulerini-yayinladi-1107879926.html
İran medyası Mücteba Hamaney'in yeni görüntülerini yayınladı
İran medyası Mücteba Hamaney'in yeni görüntülerini yayınladı
Sputnik Türkiye
Son Dakika Gelişmesi: İran dini lideriyle ilgili spekülasyonların artmasının ardından Hamaney'in yeni görüntüleri paylaşıldı
2026-08-09T17:43+0300
2026-08-09T17:43+0300
2026-08-09T18:41+0300
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İran medyasında yayımlanan görüntüler, Hamaney'in mart ayında dini lider olarak atanmasının ardından kamuoyuna yansıyan nadir görüntüler arasında yer aldı. 56 yaşındaki Hamaney'in uzun süre kamuoyu önüne çıkmaması, sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddialara yol açmıştı. İranlı yetkililer ise Hamaney'in ilerleyen dönemde halk arasında ve silahlı kuvvetlerin komutanlarıyla yaptığı toplantılara ilişkin daha fazla görüntünün yayımlanacağını açıklamıştı.İran yargısına bağlı Mizan haber ajansının aktardığına göre Besic Teşkilatı Başkan Yardımcısı Kasım Kureyşi, Hamaney'in "halk arasında ve sokaklarda, ayrıca silahlı kuvvetlerin komutanlarıyla toplantılarda" çekilmiş görüntülerinin ilerleyen dönemde yayımlanacağını söylemişti.Pezeşkiyan ile görüşmeİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da dini lider Hamaney ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre görüşmede ülkenin sorunları ve mevcut koşulları ele alındı. Görüşmenin, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığındaki üçüncü yılının başlamasına denk geldiği belirtildi.Görüşmede özellikle halkın geçim ihtiyaçlarının karşılanması, "üçüncü dayatılmış savaş" olarak nitelendirilen mevcut savaşın koşulları ve geleceği, askeri alandaki gelişmeler, kaynakların güvence altına alınmasına yönelik çözümler ile İran riyali ve döviz piyasasının yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.İran yönetimi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından savaşın ekonomik sonuçları ve ülkenin para birimindeki değer kaybıyla mücadele ederken, Hamaney-Pezeşkiyan görüşmesinde ekonomik başlıkların askeri gelişmelerle birlikte ele alınması dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/mucteba-hamaney-babam-ali-hamaneyin-intikami-mutlaka-alinacak-1107185165.html
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mücteba hamaney, i̇ran, haberler
mücteba hamaney, i̇ran, haberler
İran medyası Mücteba Hamaney'in yeni görüntülerini yayınladı
17:43 09.08.2026 (güncellendi: 18:41 09.08.2026)
İran devlet medyası, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney’in yeni görüntülerini yayınladı. Ayrıca Mehr haber ajansı, Hamaney’in bugün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldiğini bildirdi.
İran medyasında yayımlanan görüntüler, Hamaney'in mart ayında dini lider olarak atanmasının ardından kamuoyuna yansıyan nadir görüntüler arasında yer aldı.
56 yaşındaki Hamaney'in uzun süre kamuoyu önüne çıkmaması, sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddialara yol açmıştı. İranlı yetkililer ise Hamaney'in ilerleyen dönemde halk arasında ve silahlı kuvvetlerin komutanlarıyla yaptığı toplantılara ilişkin daha fazla görüntünün yayımlanacağını açıklamıştı.
İran yargısına bağlı Mizan haber ajansının aktardığına göre Besic Teşkilatı Başkan Yardımcısı Kasım Kureyşi, Hamaney'in "halk arasında ve sokaklarda, ayrıca silahlı kuvvetlerin komutanlarıyla toplantılarda" çekilmiş görüntülerinin ilerleyen dönemde yayımlanacağını söylemişti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da dini lider Hamaney ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre görüşmede ülkenin sorunları ve mevcut koşulları ele alındı. Görüşmenin, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığındaki üçüncü yılının başlamasına denk geldiği belirtildi.
Görüşmede özellikle halkın geçim ihtiyaçlarının karşılanması, "üçüncü dayatılmış savaş" olarak nitelendirilen mevcut savaşın koşulları ve geleceği, askeri alandaki gelişmeler, kaynakların güvence altına alınmasına yönelik çözümler ile İran riyali ve döviz piyasasının yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
İran yönetimi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından savaşın ekonomik sonuçları ve ülkenin para birimindeki değer kaybıyla mücadele ederken, Hamaney-Pezeşkiyan görüşmesinde ekonomik başlıkların askeri gelişmelerle birlikte ele alınması dikkat çekti.