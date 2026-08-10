https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/altinda-yukselis-kalici-mi-islam-memisten-onumuzdeki-haftaya-dikkat-uyarisi-1107885719.html

Altında yükseliş kalıcı mı? İslam Memiş’ten ‘Önümüzdeki haftaya dikkat’ uyarısı

Altında yükseliş kalıcı mı? İslam Memiş’ten ‘Önümüzdeki haftaya dikkat’ uyarısı

Sputnik Türkiye

Altın ve gümüş piyasalarında geçen haftaki yükseliş yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T09:42+0300

2026-08-10T09:42+0300

2026-08-10T09:42+0300

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ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından altın ve gümüşte yaşanan hareketi değerlendiren Memiş, mevcut yükselişin henüz yeni bir rekor trendi anlamına gelmediğini söyledi.YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Memiş, ABD'de tarım dışı istihdamın 85 bin artması beklenirken 23 bin gerilemesinin piyasaları şaşırttığını belirtti. Söz konusu verinin küresel ekonomideki kırılganlıklara işaret ettiğini ifade eden Memiş, kötü istihdam verisinin ardından başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerde sert yükselişler görüldüğünü kaydetti.Altında tepki yükselişiMemiş, gram altında haftalık yükselişin yüzde 7,86'ya, gram gümüşte ise yüzde 10'a yaklaştığına dikkat çekerek, piyasalarda “rekor” olarak yorumlanan hareketin niteliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:Altın ne zaman 'gerçek' anlamda yükselir?Altındaki hareketin kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmesi için küresel ekonomik koşulların da değişmesi gerektiğini belirten Memiş, özellikle ABD-İran gerilimine ve petrol fiyatlarına dikkat çekti.Memiş, “gerçek bir rekor” için ABD ile İran arasındaki savaşın anlaşmayla sonuçlanması, küresel ekonomilerde rahatlama yaşanması ve petrol fiyatlarının yeniden 70'li seviyelere gerilemesi gerektiğini söyledi.Altının teknik görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altında 4 bin 300 dolar seviyesinin kritik olduğunu belirtti. Ons altının 4 bin 370 dolara kadar yükseldiğini ve haftayı 4 bin 341 dolar seviyesinden tamamladığını aktaran Memiş, buna karşın aşağı yönlü bir düzeltme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti:'Kar satışları bekliyorum'Memiş, altın yatırımcıları açısından özellikle kısa vadede kâr satışlarına hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.'Önümüzdeki hafta kritik'Önümüzdeki dönemde ABD'den gelecek enflasyon verilerinin değerli metaller açısından belirleyici olacağını ifade eden Memiş, ons altında 4 bin 150 dolar seviyesini ilk destek noktası olarak gösterdi. Bunun altında ise 4 bin 90 dolar seviyesinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.Memiş'e göre ABD enflasyon verisinin ardından piyasaların ana gündemlerinden biri de Fed'in faiz politikası olacak. Memiş, yıl sonuna kadar Fed'in iki kez faiz artırma ihtimalinin güçlendiğini savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/altinda-yeni-ralli-hazirligi-yil-sonu-gram-altin-tahmini-dudak-ucuklatti-1107883248.html

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