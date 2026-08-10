https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/hurmuz-bogazinda-kritik-kriz-petrol-fiyatlari-yonunu-yukari-cevirdi-1107882814.html

Hürmüz Boğazı'nda kritik kriz: Petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi

Hürmüz Boğazı'nda kritik kriz: Petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı'nın kısa sürede açılacağı beklentilerinin zayıflaması ve İran'ın ABD'ye sunduğu şartlar sonrası petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T07:00+0300

2026-08-10T07:00+0300

2026-08-10T07:00+0300

ekonomi̇

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

fed

brent petrol

çevre araştırma ajansı (eia)

abbas arakçi

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Küresel petrol piyasalarının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı çevresindeki diplomatik temaslar piyasalardaki tansiyonu düşürmeye yetmedi. İran ile Umman arasında güvenli geçişe dair yürütülen görüşmeler sürerken, Tahran yönetiminden gelen açıklamalar iyimserliği gölgeledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi teknik görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtse de, bu durumun boğazın tamamen trafiğe açılacağı anlamına gelmediğini vurguladı.Yaşanan bu belirsizliklerin ardından Asya işlemlerinde Brent petrolün varil fiyatı %1 artarak 84,4 dolar seviyesine ulaştı. ABD tipi Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise %0,8 değer kazanarak 78,8 dolardan işlem gördü.Tahran'dan ABD'ye ağır koşullar: Siyasi pazarlık uzayabilirPiyasalardaki arz endişesini artıran temel unsur, İran'ın boğazın tamamen açılması için Washington yönetimine öne sürdüğü ağır şartlar oldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından iletilen talepler arasında; ABD'nin bölgedeki askeri baskısını sonlandırması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulan varlıkların serbest bırakılması ve deniz ablukasının kaldırılarak savaş zararlarının tazmin edilmesi yer alıyor.Öte yandan Tahran'da gerçekleşen görev değişimiyle Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevine Mohsen Rezaei getirildi. Bu değişikliğe rağmen İran'ın Hürmüz politikasında herhangi bir geri adım sinyali verilmedi.Bölgede tanker saldırısı gerilimi ve günlük 6 milyon varillik kayıpDiplomatik pazarlıklar sürerken askeri sahada yaşanan sıcak gelişmeler risk primini tırmandırıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçen Abu Dhabi National Oil Company'ye ait bir akaryakıt tankerinin füzeyle hedef alındığını duyurdu. Can kaybının yaşanmadığı saldırı, denizcilik ve sigorta şirketlerinin savaş riski sigortası maliyetlerini yükselterek fiili petrol akışını zorlaştırıyor.ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre; 2025'in son çeyreğinde günlük 20,7 milyon varil olan taşıma hacmi, 2026'nın ilk çeyreğinde 14,6 milyon varile geriledi. Küresel petrol tüketiminin beşte birini sağlayan boğazda yaşanan günlük 6 milyon varillik düşüş, alternatif güzergâhların yetersizliği nedeniyle piyasada sert yankı buluyor.Piyasaların gözü ABD ve enflasyon verilerindePetrol fiyatlarındaki bu tırmanış, küresel enflasyon ve merkez bankalarının para politikaları üzerinde de doğrudan baskı oluşturuyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri Fed faiz kararı beklentilerinde faiz artırımı ihtimalini zayıflatsa da, enerji maliyetlerindeki artış enflasyonist baskıların devam edebileceğini gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abd-ekonomisi-temmuzda-beklentilerin-aksine-23-bin-istihdam-kaybetti-1107851136.html

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hürmüz boğazı, abd, i̇ran, fed, brent petrol, çevre araştırma ajansı (eia), abbas arakçi