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Alkolmetre testini reddeden sürücüye 350 bin lira ceza
Alkolmetre testini reddeden sürücüye 350 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Kayseri'de virajı alamayarak kaldırıma çıkan panelvan aracın sürücüsü F.B., hem sağlık ekiplerine zorluk çıkardı hem de alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T07:30+0300
2026-08-10T07:30+0300
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, F.B. yönetimindeki panelvan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kaldırıma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayı ucuz atlatan sürücü F.B. sağlık görevlilerinin tedavi talebini geri çevirdi. Ekiplere zorluk çıkaran sürücü, ambulansın kapısına dayanarak görevlilerin bölgeden ayrılmasına engel olmaya çalıştı.Alkolmetre testini reddetti, ehliyetsiz yakalandıOlay yerinde incelemelerini sürdüren trafik polisi ekipleri, kaza yapan F.B.'ye alkol testi uygulamak istedi. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sürücü F.B., alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Yapılan sistem sorgulamalarında sürücünün ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmak suçundan el konulduğu ortaya çıktı.Hem ehliyetsiz araç kullanımı hem de alkol testini reddetmesi sebebiyle F.B.'ye 350 bin lira idari para cezası uygulandı.Sigortasız ve muayenesiz araç otoparka çekildiEkiplerin araç üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde, kazaya karışan panelvanın araç sigortası ve araç muayenesi bulunmadığı tespit edildi. Trafikten menedilen araç, olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/hurmuz-bogazinda-kritik-kriz-petrol-fiyatlari-yonunu-yukari-cevirdi-1107882814.html
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kayseri, haberler, alkol, alkollü sürücü, alkollü araç kullanımı, alkollü araç kullanımı
kayseri, haberler, alkol, alkollü sürücü, alkollü araç kullanımı, alkollü araç kullanımı

Alkolmetre testini reddeden sürücüye 350 bin lira ceza

07:30 10.08.2026
© AAAlkol testi
Alkol testi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA
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Kayseri'de virajı alamayarak kaldırıma çıkan panelvan aracın sürücüsü F.B., hem sağlık ekiplerine zorluk çıkardı hem de alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu anlaşılan sürücüye tam 350 bin lira idari para cezası kesildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, F.B. yönetimindeki panelvan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kaldırıma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayı ucuz atlatan sürücü F.B. sağlık görevlilerinin tedavi talebini geri çevirdi. Ekiplere zorluk çıkaran sürücü, ambulansın kapısına dayanarak görevlilerin bölgeden ayrılmasına engel olmaya çalıştı.

Alkolmetre testini reddetti, ehliyetsiz yakalandı

Olay yerinde incelemelerini sürdüren trafik polisi ekipleri, kaza yapan F.B.'ye alkol testi uygulamak istedi. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sürücü F.B., alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Yapılan sistem sorgulamalarında sürücünün ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmak suçundan el konulduğu ortaya çıktı.
Hem ehliyetsiz araç kullanımı hem de alkol testini reddetmesi sebebiyle F.B.'ye 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sigortasız ve muayenesiz araç otoparka çekildi

Ekiplerin araç üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde, kazaya karışan panelvanın araç sigortası ve araç muayenesi bulunmadığı tespit edildi. Trafikten menedilen araç, olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.
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