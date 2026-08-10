https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/akaryakit-fiyatlarinda-son-durum-benzin-ve-motorin-kac-tl-oldu-1107884014.html
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin ve motorin kaç TL oldu?
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin ve motorin kaç TL oldu?
Sputnik Türkiye
10 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL? İşte il il güncel liste.
2026-08-10T07:40+0300
2026-08-10T07:40+0300
2026-08-10T07:41+0300
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benzin
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Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile döviz kurundaki artışlar, Türkiye'deki güncel akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Vergi ayarlamaları ve ÖTV zamları ile birlikte benzin litre fiyatı ile motorin litre fiyatı üzerindeki yukarı yönlü baskı sürüyor.Sürücüler haftanın ilk gününde pompa fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla üç büyükşehirde geçerli olan rakamlar netleşti.10 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyat listesiBüyükşehirlerdeki dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşullarına göre oluşan benzin, motorin ve LPG satış fiyatları il ve yakalara göre şu şekilde listelendi:İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara ve İzmir akaryakıt fiyatları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/meteoroloji-uyardi-bu-illerde-yasayanlar-dikkat-siddetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1107882600.html
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Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin ve motorin kaç TL oldu?
07:40 10.08.2026 (güncellendi: 07:41 10.08.2026)
Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve ÖTV artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatları sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. 10 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları yeniden şekillendi. İşte 3 büyükşehirdeki güncel pompa fiyatları...
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile döviz kurundaki artışlar, Türkiye'deki güncel akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Vergi ayarlamaları ve ÖTV zamları ile birlikte benzin litre fiyatı ile motorin litre fiyatı üzerindeki yukarı yönlü baskı sürüyor.
Sürücüler haftanın ilk gününde pompa fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla üç büyükşehirde geçerli olan rakamlar netleşti.
10 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi
Büyükşehirlerdeki dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşullarına göre oluşan benzin, motorin ve LPG satış fiyatları il ve yakalara göre şu şekilde listelendi:
İstanbul akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin 68,36 TL, Motorin 80,04 TL, LPG (Otogaz) 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin 68,21 TL, Motorin 79,90 TL, LPG (Otogaz) 33,19 TL
Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Ankara:
Benzin 69,32 TL, Motorin 81,16 TL, LPG (Otogaz) 33,89 TL
İzmir:
Benzin 69,62 TL, Motorin 81,44 TL, LPG (Otogaz) 33,79 TL