https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/akaryakit-fiyatlarinda-son-durum-benzin-ve-motorin-kac-tl-oldu-1107884014.html

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin ve motorin kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin ve motorin kaç TL oldu?

Sputnik Türkiye

10 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL? İşte il il güncel liste.

2026-08-10T07:40+0300

2026-08-10T07:40+0300

2026-08-10T07:41+0300

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Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile döviz kurundaki artışlar, Türkiye'deki güncel akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Vergi ayarlamaları ve ÖTV zamları ile birlikte benzin litre fiyatı ile motorin litre fiyatı üzerindeki yukarı yönlü baskı sürüyor.Sürücüler haftanın ilk gününde pompa fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla üç büyükşehirde geçerli olan rakamlar netleşti.10 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyat listesiBüyükşehirlerdeki dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşullarına göre oluşan benzin, motorin ve LPG satış fiyatları il ve yakalara göre şu şekilde listelendi:İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara ve İzmir akaryakıt fiyatları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/meteoroloji-uyardi-bu-illerde-yasayanlar-dikkat-siddetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1107882600.html

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