https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ak-parti-uskudar-belediyesi-baskan-vekilligi-secimi-icin-suc-duyurusunda-bulundu-secimin-iptali-1107894744.html

AK Parti, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için suç duyurusunda bulundu: Seçimin iptali talep edilecek

AK Parti, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için suç duyurusunda bulundu: Seçimin iptali talep edilecek

Sputnik Türkiye

AK Parti, Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekili seçimleriyle ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulundu. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T13:49+0300

2026-08-10T13:49+0300

2026-08-10T13:49+0300

türki̇ye

üsküdar belediyesi

ak parti

chp

başkanlık divanı

belediye başkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104818448_73:0:500:240_1920x0_80_0_0_6237ff49de7e392b7e40cd1fd599d652.jpg

Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen başkan vekili seçimine ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını belirten AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu seçim işleminin ve meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacaklarını duyurdu. Aranın ardından tablo değişti iddiası Sarıcaoğlu, Anadolu Adliyesi önünde meclis üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada, üçüncü turda 6 CHP'li meclis üyesinin Cumhur İttifakı Başkan Vekili adayı Dündar Ziya Gültekin lehine oy vermesinin ardından seçimin olağan akışına aykırı şekilde ara verildiğini, ara verilmemesi ve seçimin kesintiye uğratılmadan devam etmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulmadığını aktardı.Arada yaşananlara ilişkin konuşan Sarıcaoğlu, "CHP'li meclis üyelerinin kendi grup odalarında adı 'Yeni' fakat uygulamaları ve tavırları eski olan partinin il başkanı tarafından tehdit edildiği ve son turda tercihlerini değiştirmeleri yönünde baskı gördükleri iddia edilmiştir. Nitekim aranın ardından tablo değişmiş, üçüncü tur ile dördüncü tur arasında yaşanan bu değişimin, verilen ara sırasında yaşanan tehdit, şantaj ve baskı iddialarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekliliği doğmuştur." ifadelerini kullandı.'Ciddi sordu işaretleri doğurdu'Sarıcaoğlu, dördüncü turda bazı oy pusulalarının geçerliliği konusunda yaşanan tartışmalara da değinerek, pusulalarda yer alan harf ve işaretlerin farklı şekillerde değerlendirilerek oyların geçersiz sayıldığını dile getirdi.Bu turda yaşananların ise seçim sürecindeki tartışmaları daha da derinleştirdiğini belirten Sarıcaoğlu, elindeki oy pusulalarını göstererek, "Bu oy pusulasında G harfi 6'ya benzetildi. Bir diğer hukuk garabeti de biraz komik gelecek ama Z harfi T harfine ve 2'ye benzetildi. Yine bir diğer keyfi hareket de adayımız Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyda K harfinin belirginleştirilmesi için yapılan çizimi bu oyun geçersiz sayılması için yeterli görülmüştür." diye konuştu.Oyların tasnifi sırasında Divan Başkanı Ali Aral'ın "Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?" dediğini söyleyen Sarıcaoğlu, oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda yaşanan karışıklığın seçimin güvenilirliği açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi.Seçimin yenilenmesi talep edilecekBu durumların Üsküdar Belediyesinin salon içerisinde aldığı görüntülerden de görülebileceğini dile getiren Sarıcaoğlu, bugün meclis üyeleriyle birlikte iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.Sarıcaoğlu, ilk suç duyurusunun Başkanlık Divanı üyeleri hakkında olduğunu, başta görevi kötüye kullanma olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin suçlamaları ve iddiaları içerdiğini söyledi.İkinci suç duyurusunun ise üçüncü tur sonrasında verilen arada salonda ve salon dışında yaşanan olaylara ilişkin olduğunu bildiren Sarıcaoğlu, suç duyurusunun tehdit, arbede, yumruk, hakaret ile Cumhur İttifakı adayı lehine oy kullanan meclis üyeleri üzerinde baskı ve tehdit oluşturulduğu yönündeki iddialara ilişkin olduğunu kaydetti.Sarıcaoğlu, seçim sürecine ilişkin hukuki başvurularının bununla sınırlı kalmayacağını, seçim işleminin ve meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacaklarını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/uskudar-belediyesinde-baskanvekili-belli-oldu-1107789656.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üsküdar belediyesi, ak parti, chp, başkanlık divanı, belediye başkanı