https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/uskudar-belediyesinde-baskanvekili-belli-oldu-1107789656.html

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Sputnik Türkiye

Üsküdar Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekilini seçmek için toplandı. Dört tur süren oylamanın ardından... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T13:49+0300

2026-08-05T13:49+0300

2026-08-05T13:55+0300

türki̇ye

üsküdar

üsküdar belediyesi

ak parti

mhp

yeni parti

sinem dedetaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104823854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07db674aad6c2924263adea4aa854088.jpg

Üsküdar Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekilini belirlemek üzere, Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral başkanlığında belediye binasında toplandı.Aral, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında belediye başkan vekili seçiminin gerçekleştirileceğini açıkladı.İki aday yarıştı, seçim dört tura kaldıSeçimde CHP Grubu, Sibel Tan Çetinkaya'yı, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.Gizli oylamanın ilk turunda Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy aldı. Bir oy boş çıkarken, bir oy geçersiz sayıldı.İkinci turda Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy alırken, iki oy geçersiz kabul edildi.Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise Çetinkaya 21, Gültekin 18 oy aldı. Beş oyun geçersiz sayıldığı tur sonrası parti grupları karşılıklı itiraz dilekçeleri sundu.Verilen aranın ardından yapılan dördüncü tur oylamada ise Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Dündar Ziya Gültekin 18 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.Seçim sırasında mecliste gerginlik yaşandıÜçüncü turun ardından oturumu yöneten Ali Aral, toplantıya 10 dakika ara verdi.Bu sırada AK Parti Grubu, seçimin tamamlanması gerektiğini belirterek ara kararına itiraz etti.Ara sırasında CHP Grubu, Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik ile grup odasına geçerken, bazı partililerin meclis üyelerine hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirtildi.Karşılıklı itirazlar yapıldıAranın ardından meclis üyelerinin salona dönmesiyle birlikte izleyici bölümünde bulunan Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ve beraberindekiler ile CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Kazan arasında sözlü tartışma yaşandı.İzleyici bölümünde Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında da karşılıklı sözlü tartışmalar meydana gelirken, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve oturumu yöneten Ali Aral'ın müdahalesiyle ortam sakinleşti.Seçimin ardından bazı oy pusulalarına ilişkin karşılıklı itirazlar yapılırken, AK Parti Grubu, Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/meb-duyurdu-ogretmenlerin-il-ici-mazerete-bagli-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-1107789307.html

türki̇ye

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üsküdar, üsküdar belediyesi, ak parti, mhp, yeni parti, sinem dedetaş