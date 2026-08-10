ABD'li üreticilerde Patriot lisansı endişesi: 'Ukrayna daha ucuza üretebilir'
Patriot uçaksavar sistemi
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Amerikalı savunma sanayi şirketleri Lockheed Martin ve Raytheon'un, Patriot hava savunma sistemlerinin üretim lisansının Ukrayna'ya verilmesini veri sızıntısı ve ticari rekabet açısından potansiyel bir tehdit olarak gördüğü belirtildi.
ABD basınında yer alan habere göre, Patriot füzelerinin üreticileri olan Raytheon ve Lockheed Martin şirketleri, lisans devrine resmi olarak fikri mülkiyetin korunması ve teknoloji sızıntısı riskleri nedeniyle karşı çıkıyor.
Kongredeki kaynaklar, asıl kaygının ticari rekabet olduğunu vurguluyor. Kongredeki bir Cumhuriyetçi temsilci, şirketlerin asıl endişesini şu sözlerle özetledi: "İşin aslı, Ukraynalıların Patriot'u geliştirmenin bir yolunu bulup ardından bunları mevcut ABD üretim hatlarından çok daha büyük ölçekte, daha hızlı ve çok daha ucuza üretebileceklerinden korkuyorlar."
Kongredeki kaynaklar, asıl kaygının ticari rekabet olduğunu vurguluyor. Kongredeki bir Cumhuriyetçi temsilci, şirketlerin asıl endişesini şu sözlerle özetledi: "İşin aslı, Ukraynalıların Patriot'u geliştirmenin bir yolunu bulup ardından bunları mevcut ABD üretim hatlarından çok daha büyük ölçekte, daha hızlı ve çok daha ucuza üretebileceklerinden korkuyorlar."
Lisans sürecindeki belirsizlikler
Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırmak ve dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla talep ettiği üretim lisansı konusunda Washington'da temkinli bir yaklaşım hakim.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, bu tür hassas teknolojilerin devri konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti.
Uzmanlar, olası bir onay çıkması durumunda bile Ukrayna'nın kendi tesislerinde tam anlamıyla seri üretime geçmesinin yıllar alabileceğine dikkat çekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, bu tür hassas teknolojilerin devri konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti.
Uzmanlar, olası bir onay çıkması durumunda bile Ukrayna'nın kendi tesislerinde tam anlamıyla seri üretime geçmesinin yıllar alabileceğine dikkat çekiyor.