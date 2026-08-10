https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/abdli-ureticilerde-patriot-lisansi-endisesi-ukrayna-daha-ucuza-uretebilir-1107899990.html

ABD'li üreticilerde Patriot lisansı endişesi: 'Ukrayna daha ucuza üretebilir'

ABD'li üreticilerde Patriot lisansı endişesi: 'Ukrayna daha ucuza üretebilir'

Sputnik Türkiye

Amerikalı savunma sanayi şirketleri Lockheed Martin ve Raytheon'un, Patriot hava savunma sistemlerinin üretim lisansının Ukrayna'ya verilmesini veri sızıntısı... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T16:23+0300

2026-08-10T16:23+0300

2026-08-10T16:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

ukrayna

washington

lockheed martin

raytheon

patriot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083735616_0:29:821:490_1920x0_80_0_0_9a4cd8ed69b07f43fa0e6d74f37c29a0.png

ABD basınında yer alan habere göre, Patriot füzelerinin üreticileri olan Raytheon ve Lockheed Martin şirketleri, lisans devrine resmi olarak fikri mülkiyetin korunması ve teknoloji sızıntısı riskleri nedeniyle karşı çıkıyor. Kongredeki kaynaklar, asıl kaygının ticari rekabet olduğunu vurguluyor. Kongredeki bir Cumhuriyetçi temsilci, şirketlerin asıl endişesini şu sözlerle özetledi: "İşin aslı, Ukraynalıların Patriot'u geliştirmenin bir yolunu bulup ardından bunları mevcut ABD üretim hatlarından çok daha büyük ölçekte, daha hızlı ve çok daha ucuza üretebileceklerinden korkuyorlar."Lisans sürecindeki belirsizliklerUkrayna'nın hava savunma kapasitesini artırmak ve dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla talep ettiği üretim lisansı konusunda Washington'da temkinli bir yaklaşım hakim. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, bu tür hassas teknolojilerin devri konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti. Uzmanlar, olası bir onay çıkması durumunda bile Ukrayna'nın kendi tesislerinde tam anlamıyla seri üretime geçmesinin yıllar alabileceğine dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/daha-fazla-rusun-oldurulmesini-isteyen-alman-muhabire-sirp-gazeteciden-tepki-cepheye-git-1107897173.html

ukrayna

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ukrayna, washington, lockheed martin, raytheon, patriot