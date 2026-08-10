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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/abdli-ureticilerde-patriot-lisansi-endisesi-ukrayna-daha-ucuza-uretebilir-1107899990.html
ABD'li üreticilerde Patriot lisansı endişesi: 'Ukrayna daha ucuza üretebilir'
ABD'li üreticilerde Patriot lisansı endişesi: 'Ukrayna daha ucuza üretebilir'
Sputnik Türkiye
Amerikalı savunma sanayi şirketleri Lockheed Martin ve Raytheon'un, Patriot hava savunma sistemlerinin üretim lisansının Ukrayna'ya verilmesini veri sızıntısı... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T16:23+0300
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ABD basınında yer alan habere göre, Patriot füzelerinin üreticileri olan Raytheon ve Lockheed Martin şirketleri, lisans devrine resmi olarak fikri mülkiyetin korunması ve teknoloji sızıntısı riskleri nedeniyle karşı çıkıyor. Kongredeki kaynaklar, asıl kaygının ticari rekabet olduğunu vurguluyor. Kongredeki bir Cumhuriyetçi temsilci, şirketlerin asıl endişesini şu sözlerle özetledi: "İşin aslı, Ukraynalıların Patriot'u geliştirmenin bir yolunu bulup ardından bunları mevcut ABD üretim hatlarından çok daha büyük ölçekte, daha hızlı ve çok daha ucuza üretebileceklerinden korkuyorlar."Lisans sürecindeki belirsizliklerUkrayna'nın hava savunma kapasitesini artırmak ve dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla talep ettiği üretim lisansı konusunda Washington'da temkinli bir yaklaşım hakim. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, bu tür hassas teknolojilerin devri konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti. Uzmanlar, olası bir onay çıkması durumunda bile Ukrayna'nın kendi tesislerinde tam anlamıyla seri üretime geçmesinin yıllar alabileceğine dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/daha-fazla-rusun-oldurulmesini-isteyen-alman-muhabire-sirp-gazeteciden-tepki-cepheye-git-1107897173.html
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abd, donald trump, ukrayna, washington, lockheed martin, raytheon, patriot
abd, donald trump, ukrayna, washington, lockheed martin, raytheon, patriot

ABD'li üreticilerde Patriot lisansı endişesi: 'Ukrayna daha ucuza üretebilir'

16:23 10.08.2026
Patriot uçaksavar sistemi
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
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Amerikalı savunma sanayi şirketleri Lockheed Martin ve Raytheon'un, Patriot hava savunma sistemlerinin üretim lisansının Ukrayna'ya verilmesini veri sızıntısı ve ticari rekabet açısından potansiyel bir tehdit olarak gördüğü belirtildi.
ABD basınında yer alan habere göre, Patriot füzelerinin üreticileri olan Raytheon ve Lockheed Martin şirketleri, lisans devrine resmi olarak fikri mülkiyetin korunması ve teknoloji sızıntısı riskleri nedeniyle karşı çıkıyor.

Kongredeki kaynaklar, asıl kaygının ticari rekabet olduğunu vurguluyor. Kongredeki bir Cumhuriyetçi temsilci, şirketlerin asıl endişesini şu sözlerle özetledi: "İşin aslı, Ukraynalıların Patriot'u geliştirmenin bir yolunu bulup ardından bunları mevcut ABD üretim hatlarından çok daha büyük ölçekte, daha hızlı ve çok daha ucuza üretebileceklerinden korkuyorlar."

Lisans sürecindeki belirsizlikler

Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırmak ve dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla talep ettiği üretim lisansı konusunda Washington'da temkinli bir yaklaşım hakim.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, bu tür hassas teknolojilerin devri konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti.

Uzmanlar, olası bir onay çıkması durumunda bile Ukrayna'nın kendi tesislerinde tam anlamıyla seri üretime geçmesinin yıllar alabileceğine dikkat çekiyor.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
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