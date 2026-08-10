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ABD'li Senatör Murphy: Trump, İran ile savaşı kaybetti
ABD'li Senatör Murphy: Trump, İran ile savaşı kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Trump'ın İran ile savaşı kaybettiğini savunarak, Hürmüz Boğazı'nın yeninden açılmasının maliyetinin her geçen gün... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T09:46+0300
2026-08-10T09:46+0300
2026-08-10T09:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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chris murphy
donald trump
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hürmüz boğazı
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ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı kaybettiğini savunarak, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının maliyetinin her geçen gün arttığını belirtti.Murphy, NBC News kanalında katıldığı programda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin Trump yönetimini eleştirdi.İran ile yürütülebilecek olası bir anlaşmanın, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında yıllık 100 milyar dolar ödenmesini öngördüğünü ileri süren Murphy, "Donald Trump, bu savaşı kaybetti. Amerika daha zayıf, İran daha güçlü bir durumda. (Hürmüz) Boğazı yeniden açmanın maliyeti gün geçtikçe artıyor" dedi.Murphy, söz konusu ödemenin İran açısından "zafer" anlamına geleceğini savunarak, Tahran yönetiminin bu kaynakla ordusunu ve bölgedeki vekil güçlerini destekleyebileceğini öne sürdü.Murphy: Saldırılar sona ermeliİran'a yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini belirten Murphy, ABD'nin bu süreçte "zayıf düştüğünü" ifade etti.Murphy, "Bu savaşın sona ermesi ve Boğaz'ın açılması için kötü bir anlaşmayı desteklemeye hazırım çünkü elimizdeki tek anlaşma seçeneği bu" diye konuştu.ABD'nin saldırılarını sürdürebilmesi için mühimmat stoklarını yenilemeye yönelik finansmanı desteklemeyeceğini söyleyen Murphy, İran ile anlaşmaya varılması ve saldırıların sona ermesi halinde ise kullanılan mühimmatın yerine konulması için çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/trumptan-iran-ile-muzakere-surecine-iliskin-yorum-bunu-sessizce-yapiyoruz-1107881925.html
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abd, chris murphy, donald trump, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, nbc news
abd, chris murphy, donald trump, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, nbc news
ABD'li Senatör Murphy: Trump, İran ile savaşı kaybetti
ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Trump'ın İran ile savaşı kaybettiğini savunarak, Hürmüz Boğazı'nın yeninden açılmasının maliyetinin her geçen gün arttığını söyledi.
ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı kaybettiğini savunarak, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının maliyetinin her geçen gün arttığını belirtti.
Murphy, NBC News kanalında katıldığı programda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin Trump yönetimini eleştirdi.
İran ile yürütülebilecek olası bir anlaşmanın, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında yıllık 100 milyar dolar ödenmesini öngördüğünü ileri süren Murphy, "Donald Trump, bu savaşı kaybetti. Amerika daha zayıf, İran daha güçlü bir durumda. (Hürmüz) Boğazı yeniden açmanın maliyeti gün geçtikçe artıyor" dedi.
Murphy, söz konusu ödemenin İran açısından "zafer" anlamına geleceğini savunarak, Tahran yönetiminin bu kaynakla ordusunu ve bölgedeki vekil güçlerini destekleyebileceğini öne sürdü.
Murphy: Saldırılar sona ermeli
İran'a yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini belirten Murphy, ABD'nin bu süreçte "zayıf düştüğünü" ifade etti.
Murphy, "Bu savaşın sona ermesi ve Boğaz'ın açılması için kötü bir anlaşmayı desteklemeye hazırım çünkü elimizdeki tek anlaşma seçeneği bu" diye konuştu.
ABD'nin saldırılarını sürdürebilmesi için mühimmat stoklarını yenilemeye yönelik finansmanı desteklemeyeceğini söyleyen Murphy, İran ile anlaşmaya varılması ve saldırıların sona ermesi halinde ise kullanılan mühimmatın yerine konulması için çalışmaya hazır olduğunu belirtti.