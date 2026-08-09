https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/zonguldakta-denize-giren-2-arkadastan-biri-araniyor-1107881795.html
Zonguldak'ta denize giren 2 arkadaştan biri aranıyor
Zonguldak'ta denize giren 2 arkadaştan biri aranıyor
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki 2 arkadaştan biri kurtarıldı, diğeri aranıyor. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T21:20+0300
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Ankara'dan turla ilçeye bağlı Filyos beldesine geldiği öğrenilen M.Ş. (16) sahilde denize girdi.M.Ş'nin bir süre sonra sudan çıkmakta zorlandığını fark eden A.Ş, arkadaşını kurtarmak için denize girdi.Suda iki arkadaşın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle A.Ş. denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ş'nin tedavisi devam ediyor.Kayıp M.Ş. için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/polise-bicakla-saldirmaya-calisti-kacmaya-calisirken-vuruldu-1107881392.html
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filyos, sahil güvenlik, türkiye, zonguldak
filyos, sahil güvenlik, türkiye, zonguldak
Zonguldak'ta denize giren 2 arkadaştan biri aranıyor
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki 2 arkadaştan biri kurtarıldı, diğeri aranıyor.
Ankara'dan turla ilçeye bağlı Filyos beldesine geldiği öğrenilen M.Ş. (16) sahilde denize girdi.
M.Ş'nin bir süre sonra sudan çıkmakta zorlandığını fark eden A.Ş, arkadaşını kurtarmak için denize girdi.
Suda iki arkadaşın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle A.Ş. denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ş'nin tedavisi devam ediyor.
Kayıp M.Ş. için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.