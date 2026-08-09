https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/zonguldakta-denize-giren-2-arkadastan-biri-araniyor-1107881795.html

Zonguldak'ta denize giren 2 arkadaştan biri aranıyor

Zonguldak'ta denize giren 2 arkadaştan biri aranıyor

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki 2 arkadaştan biri kurtarıldı, diğeri aranıyor. 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T21:20+0300

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türki̇ye

filyos

sahil güvenlik

türkiye

zonguldak

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Ankara'dan turla ilçeye bağlı Filyos beldesine geldiği öğrenilen M.Ş. (16) sahilde denize girdi.M.Ş'nin bir süre sonra sudan çıkmakta zorlandığını fark eden A.Ş, arkadaşını kurtarmak için denize girdi.Suda iki arkadaşın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle A.Ş. denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ş'nin tedavisi devam ediyor.Kayıp M.Ş. için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/polise-bicakla-saldirmaya-calisti-kacmaya-calisirken-vuruldu-1107881392.html

türki̇ye

filyos

zonguldak

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