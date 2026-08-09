https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ukraynanin-belgoroda-yonelik-saldirilarinda-3-sivil-oldu-25-kisi-yaralandi-1107874413.html

Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırılarında 3 sivil öldü, 25 kişi yaralandı

Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırılarında 3 sivil öldü, 25 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun dün gece Belgorod’a düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 25 kişinin yaralandığı bildirildi. 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T11:41+0300

2026-08-09T11:41+0300

2026-08-09T11:41+0300

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Belgorod Valisi Vekili Aleksandr Şuvayev, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun dün gece Belgorod’a düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.Açıklamaya göre, saldırılarda 2’si çocuk olmak üzere 25 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 13’ü yatarak tedaviye alındı, bir kişinin durumu son derece ağır olarak değerlendiriliyor.Şuvaev, saldırılar sonucu iki apartman binasında çıkan yangınların hızla söndürüldüğünü ekledi.Belgorod Bölgesi Acil Durumlar Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 30 apartman, 3 sosyal ve 6 ticari tesis, 30’dan fazla otomobil hasar gördü.Rusya Soruşturma Komitesi terör saldırısı maddesi kapsamında cezai soruşturma başlattı. Kurumun sözcüsü Svetlana Petrenko, Kiev yetkililerinin bir kez daha sivillere karşı insanlık dışı muamele sergilediğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/ukraynanin-iha-teroru-can-almaya-devam-ediyor-gelencikte-3u-cocuk-6-sivil-hayatini-kaybetti-1107740184.html

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