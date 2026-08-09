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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ukraynanin-belgoroda-yonelik-saldirilarinda-3-sivil-oldu-25-kisi-yaralandi-1107874413.html
Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırılarında 3 sivil öldü, 25 kişi yaralandı
Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırılarında 3 sivil öldü, 25 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun dün gece Belgorod’a düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 25 kişinin yaralandığı bildirildi. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T11:41+0300
2026-08-09T11:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
ukrayna ordusu
belgorod
saldırı
sivil kayıplar
rusya soruşturma komitesi
svetlana petrenko
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Belgorod Valisi Vekili Aleksandr Şuvayev, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun dün gece Belgorod’a düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.Açıklamaya göre, saldırılarda 2’si çocuk olmak üzere 25 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 13’ü yatarak tedaviye alındı, bir kişinin durumu son derece ağır olarak değerlendiriliyor.Şuvaev, saldırılar sonucu iki apartman binasında çıkan yangınların hızla söndürüldüğünü ekledi.Belgorod Bölgesi Acil Durumlar Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 30 apartman, 3 sosyal ve 6 ticari tesis, 30’dan fazla otomobil hasar gördü.Rusya Soruşturma Komitesi terör saldırısı maddesi kapsamında cezai soruşturma başlattı. Kurumun sözcüsü Svetlana Petrenko, Kiev yetkililerinin bir kez daha sivillere karşı insanlık dışı muamele sergilediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/ukraynanin-iha-teroru-can-almaya-devam-ediyor-gelencikte-3u-cocuk-6-sivil-hayatini-kaybetti-1107740184.html
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rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, saldırı, sivil kayıplar, rusya soruşturma komitesi, svetlana petrenko, kiev
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, saldırı, sivil kayıplar, rusya soruşturma komitesi, svetlana petrenko, kiev

Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırılarında 3 sivil öldü, 25 kişi yaralandı

11:41 09.08.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans
Rusya'da ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Ukrayna ordusunun dün gece Belgorod’a düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
Belgorod Valisi Vekili Aleksandr Şuvayev, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun dün gece Belgorod’a düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
Açıklamaya göre, saldırılarda 2’si çocuk olmak üzere 25 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 13’ü yatarak tedaviye alındı, bir kişinin durumu son derece ağır olarak değerlendiriliyor.
Şuvaev, saldırılar sonucu iki apartman binasında çıkan yangınların hızla söndürüldüğünü ekledi.
Belgorod Bölgesi Acil Durumlar Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 30 apartman, 3 sosyal ve 6 ticari tesis, 30’dan fazla otomobil hasar gördü.
Rusya Soruşturma Komitesi terör saldırısı maddesi kapsamında cezai soruşturma başlattı. Kurumun sözcüsü Svetlana Petrenko, Kiev yetkililerinin bir kez daha sivillere karşı insanlık dışı muamele sergilediğini vurguladı.
Rusya - hastane - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Gelencik’te 3’ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti
3 Ağustos, 16:21
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