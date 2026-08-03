https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/ukraynanin-iha-teroru-can-almaya-devam-ediyor-gelencikte-3u-cocuk-6-sivil-hayatini-kaybetti-1107740184.html
Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Gelencik’te 3’ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti
Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Gelencik’te 3’ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik ilçesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında üçü çocuk 6 sivilin hayatını... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T16:21+0300
2026-08-03T16:21+0300
2026-08-03T15:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
krasnodar
gelencik
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
terör saldırısı
sivil kayıplar
sivil can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/09/1045204446_0:46:1310:783_1920x0_80_0_0_b0fa55e7a31a3a54f23bcf21af8c125f.jpg
Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Kiev rejiminin Karadeniz ilçesi Gelencik’e düzenlediği İHA saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 6'ya yükseldiğini duyurdu.Kondratyev, sosyal medya paylaşımında, “Ne yazık ki, Arkhipo-Osipovka köyünde ölü sayısı altıya yükseldi. Bunlardan üçü çocuk. Bu çok zor zamanda, aileye ve dostlara en içten taziyelerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.Vali, saldırıda 40 kişinin yaralandığını, aralarından 17’sinin hastanelere kaldırıldığını bildirdi.Tüm mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli destek ve yardımın sağlanacağını vurgulayan Kondratyev, “Bugün yaşananlar, Kiev rejiminin askeri altyapıyla hiçbir bağlantısı olmayan sivil halka yönelik kasıtlı bir saldırısıdır. Çocuklara yönelik bu acımasız ve insanlık dışı terör saldırısı hiçbir şekilde haklı gösterilemez” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rusyanin-ukrayna-ve-donbasstaki-ozel-askeri-harekati-1107735508.html
rusya
krasnodar
gelencik
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/09/1045204446_103:0:1207:828_1920x0_80_0_0_98d7e34a89b78308263e525a27a7c16f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, krasnodar, gelencik, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, krasnodar, gelencik, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Gelencik’te 3’ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik ilçesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında üçü çocuk 6 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Kiev rejiminin Karadeniz ilçesi Gelencik’e düzenlediği İHA saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 6'ya yükseldiğini duyurdu.
Kondratyev, sosyal medya paylaşımında, “Ne yazık ki, Arkhipo-Osipovka köyünde ölü sayısı altıya yükseldi. Bunlardan üçü çocuk. Bu çok zor zamanda, aileye ve dostlara en içten taziyelerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.
Vali, saldırıda 40 kişinin yaralandığını, aralarından 17’sinin hastanelere kaldırıldığını bildirdi.
Tüm mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli destek ve yardımın sağlanacağını vurgulayan Kondratyev, “Bugün yaşananlar, Kiev rejiminin askeri altyapıyla hiçbir bağlantısı olmayan sivil halka yönelik kasıtlı bir saldırısıdır. Çocuklara yönelik bu acımasız ve insanlık dışı terör saldırısı hiçbir şekilde haklı gösterilemez” diye kaydetti.