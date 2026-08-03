https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/ukraynanin-iha-teroru-can-almaya-devam-ediyor-gelencikte-3u-cocuk-6-sivil-hayatini-kaybetti-1107740184.html

Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Gelencik’te 3’ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Gelencik’te 3’ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik ilçesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında üçü çocuk 6 sivilin hayatını... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T16:21+0300

2026-08-03T16:21+0300

2026-08-03T15:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

krasnodar

gelencik

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

terör saldırısı

sivil kayıplar

sivil can kaybı

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Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Kiev rejiminin Karadeniz ilçesi Gelencik’e düzenlediği İHA saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 6'ya yükseldiğini duyurdu.Kondratyev, sosyal medya paylaşımında, “Ne yazık ki, Arkhipo-Osipovka köyünde ölü sayısı altıya yükseldi. Bunlardan üçü çocuk. Bu çok zor zamanda, aileye ve dostlara en içten taziyelerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.Vali, saldırıda 40 kişinin yaralandığını, aralarından 17’sinin hastanelere kaldırıldığını bildirdi.Tüm mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli destek ve yardımın sağlanacağını vurgulayan Kondratyev, “Bugün yaşananlar, Kiev rejiminin askeri altyapıyla hiçbir bağlantısı olmayan sivil halka yönelik kasıtlı bir saldırısıdır. Çocuklara yönelik bu acımasız ve insanlık dışı terör saldırısı hiçbir şekilde haklı gösterilemez” diye kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rusyanin-ukrayna-ve-donbasstaki-ozel-askeri-harekati-1107735508.html

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rusya, krasnodar, gelencik, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı