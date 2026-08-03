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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/ukraynanin-iha-teroru-can-almaya-devam-ediyor-gelencikte-3u-cocuk-6-sivil-hayatini-kaybetti-1107740184.html
Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Gelencik’te 3’ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti
Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Gelencik’te 3’ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik ilçesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında üçü çocuk 6 sivilin hayatını... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T16:21+0300
2026-08-03T15:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
krasnodar
gelencik
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
terör saldırısı
sivil kayıplar
sivil can kaybı
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Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Kiev rejiminin Karadeniz ilçesi Gelencik’e düzenlediği İHA saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 6'ya yükseldiğini duyurdu.Kondratyev, sosyal medya paylaşımında, “Ne yazık ki, Arkhipo-Osipovka köyünde ölü sayısı altıya yükseldi. Bunlardan üçü çocuk. Bu çok zor zamanda, aileye ve dostlara en içten taziyelerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.Vali, saldırıda 40 kişinin yaralandığını, aralarından 17’sinin hastanelere kaldırıldığını bildirdi.Tüm mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli destek ve yardımın sağlanacağını vurgulayan Kondratyev, “Bugün yaşananlar, Kiev rejiminin askeri altyapıyla hiçbir bağlantısı olmayan sivil halka yönelik kasıtlı bir saldırısıdır. Çocuklara yönelik bu acımasız ve insanlık dışı terör saldırısı hiçbir şekilde haklı gösterilemez” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rusyanin-ukrayna-ve-donbasstaki-ozel-askeri-harekati-1107735508.html
rusya
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rusya, krasnodar, gelencik, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, krasnodar, gelencik, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı

Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Gelencik’te 3’ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti

16:21 03.08.2026
© Sputnik / Olga SmolskayaRusya - hastane - ambulans
Rusya - hastane - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© Sputnik / Olga Smolskaya
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Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik ilçesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında üçü çocuk 6 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Kiev rejiminin Karadeniz ilçesi Gelencik’e düzenlediği İHA saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 6'ya yükseldiğini duyurdu.
Kondratyev, sosyal medya paylaşımında, “Ne yazık ki, Arkhipo-Osipovka köyünde ölü sayısı altıya yükseldi. Bunlardan üçü çocuk. Bu çok zor zamanda, aileye ve dostlara en içten taziyelerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.
Vali, saldırıda 40 kişinin yaralandığını, aralarından 17’sinin hastanelere kaldırıldığını bildirdi.
Tüm mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli destek ve yardımın sağlanacağını vurgulayan Kondratyev, “Bugün yaşananlar, Kiev rejiminin askeri altyapıyla hiçbir bağlantısı olmayan sivil halka yönelik kasıtlı bir saldırısıdır. Çocuklara yönelik bu acımasız ve insanlık dışı terör saldırısı hiçbir şekilde haklı gösterilemez” diye kaydetti.
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