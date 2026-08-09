https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/son-dakika-haberi-iran-abd-ile-gorusme-yapilmiyor-yalnizca-araci-ulkeler-uzerinden-mesaj-alisverisi-var-1107875578.html

İran: ABD ile görüşme yapılmıyor, yalnızca aracı ülkeler üzerinden mesaj alışverişi var

İran: ABD ile görüşme yapılmıyor, yalnızca aracı ülkeler üzerinden mesaj alışverişi var

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: İRAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA, ABBAS ARAKÇİ, ABD İLE MÜZAKERELER HAKKINDA KONUŞTU

2026-08-09T12:34+0300

2026-08-09T12:34+0300

2026-08-09T12:55+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

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İran'ın Mehr haber ajansına konuşan Arakçi, Washington'ın iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyleyerek, ABD'nin söz konusu ihlalleri gidermemesi halinde görüşmelerin yeniden başlamasının mümkün olmadığını belirtti.Arakçi, aracı ülkelerin müzakerelerin yeniden başlatılması için zemin oluşturmaya yönelik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti. İran'ın, ABD'nin gerçekleştirdiğini öne sürdüğü ihlaller giderilmeden müzakerelere dönülemeyeceği yönündeki tutumunu yineleyen Arakçi, "Müzakereler için zemin oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülüyor" dedi.İranlı bakan, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güzergahlarının değiştirilmesinin ise teknik ve hukuki bir konu olduğunu belirterek, bunun boğazın yeniden açılması anlamına gelmediğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/husilerden-suudi-arabistana-saldiri-aramco-rafinerisini-hedef-aldiklarini-duyurdular-1107873489.html

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i̇ran

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