https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/son-dakika-haberi-iran-abd-ile-gorusme-yapilmiyor-yalnizca-araci-ulkeler-uzerinden-mesaj-alisverisi-var-1107875578.html
İran: ABD ile görüşme yapılmıyor, yalnızca aracı ülkeler üzerinden mesaj alışverişi var
İran: ABD ile görüşme yapılmıyor, yalnızca aracı ülkeler üzerinden mesaj alışverişi var
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SON DAKİKA HABERİ: İRAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA, ABBAS ARAKÇİ, ABD İLE MÜZAKERELER HAKKINDA KONUŞTU
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İran'ın Mehr haber ajansına konuşan Arakçi, Washington'ın iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyleyerek, ABD'nin söz konusu ihlalleri gidermemesi halinde görüşmelerin yeniden başlamasının mümkün olmadığını belirtti.Arakçi, aracı ülkelerin müzakerelerin yeniden başlatılması için zemin oluşturmaya yönelik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti. İran'ın, ABD'nin gerçekleştirdiğini öne sürdüğü ihlaller giderilmeden müzakerelere dönülemeyeceği yönündeki tutumunu yineleyen Arakçi, "Müzakereler için zemin oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülüyor" dedi.İranlı bakan, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güzergahlarının değiştirilmesinin ise teknik ve hukuki bir konu olduğunu belirterek, bunun boğazın yeniden açılması anlamına gelmediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/husilerden-suudi-arabistana-saldiri-aramco-rafinerisini-hedef-aldiklarini-duyurdular-1107873489.html
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İran: ABD ile görüşme yapılmıyor, yalnızca aracı ülkeler üzerinden mesaj alışverişi var
12:34 09.08.2026 (güncellendi: 12:55 09.08.2026)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasında şu anda herhangi bir müzakere yürütülmediğini, yalnızca aracı ülkeler üzerinden mesaj alışverişinde bulunulduğunu söyledi.
İran'ın Mehr haber ajansına konuşan Arakçi, Washington'ın iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyleyerek, ABD'nin söz konusu ihlalleri gidermemesi halinde görüşmelerin yeniden başlamasının mümkün olmadığını belirtti.
Arakçi, aracı ülkelerin müzakerelerin yeniden başlatılması için zemin oluşturmaya yönelik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti. İran'ın, ABD'nin gerçekleştirdiğini öne sürdüğü ihlaller giderilmeden müzakerelere dönülemeyeceği yönündeki tutumunu yineleyen Arakçi, "Müzakereler için zemin oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülüyor" dedi.
İranlı bakan, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güzergahlarının değiştirilmesinin ise teknik ve hukuki bir konu olduğunu belirterek, bunun boğazın yeniden açılması anlamına gelmediğini söyledi.