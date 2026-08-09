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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/son-dakika-haberi-iran-abd-ile-gorusme-yapilmiyor-yalnizca-araci-ulkeler-uzerinden-mesaj-alisverisi-var-1107875578.html
İran: ABD ile görüşme yapılmıyor, yalnızca aracı ülkeler üzerinden mesaj alışverişi var
İran: ABD ile görüşme yapılmıyor, yalnızca aracı ülkeler üzerinden mesaj alışverişi var
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SON DAKİKA HABERİ: İRAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA, ABBAS ARAKÇİ, ABD İLE MÜZAKERELER HAKKINDA KONUŞTU
2026-08-09T12:34+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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i̇ran
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İran'ın Mehr haber ajansına konuşan Arakçi, Washington'ın iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyleyerek, ABD'nin söz konusu ihlalleri gidermemesi halinde görüşmelerin yeniden başlamasının mümkün olmadığını belirtti.Arakçi, aracı ülkelerin müzakerelerin yeniden başlatılması için zemin oluşturmaya yönelik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti. İran'ın, ABD'nin gerçekleştirdiğini öne sürdüğü ihlaller giderilmeden müzakerelere dönülemeyeceği yönündeki tutumunu yineleyen Arakçi, "Müzakereler için zemin oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülüyor" dedi.İranlı bakan, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güzergahlarının değiştirilmesinin ise teknik ve hukuki bir konu olduğunu belirterek, bunun boğazın yeniden açılması anlamına gelmediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/husilerden-suudi-arabistana-saldiri-aramco-rafinerisini-hedef-aldiklarini-duyurdular-1107873489.html
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abd, i̇ran
abd, i̇ran

İran: ABD ile görüşme yapılmıyor, yalnızca aracı ülkeler üzerinden mesaj alışverişi var

12:34 09.08.2026 (güncellendi: 12:55 09.08.2026)
© AP Photo / Hadi Mizbanİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasında şu anda herhangi bir müzakere yürütülmediğini, yalnızca aracı ülkeler üzerinden mesaj alışverişinde bulunulduğunu söyledi.
İran'ın Mehr haber ajansına konuşan Arakçi, Washington'ın iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyleyerek, ABD'nin söz konusu ihlalleri gidermemesi halinde görüşmelerin yeniden başlamasının mümkün olmadığını belirtti.
Arakçi, aracı ülkelerin müzakerelerin yeniden başlatılması için zemin oluşturmaya yönelik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti. İran'ın, ABD'nin gerçekleştirdiğini öne sürdüğü ihlaller giderilmeden müzakerelere dönülemeyeceği yönündeki tutumunu yineleyen Arakçi, "Müzakereler için zemin oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülüyor" dedi.
İranlı bakan, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güzergahlarının değiştirilmesinin ise teknik ve hukuki bir konu olduğunu belirterek, bunun boğazın yeniden açılması anlamına gelmediğini söyledi.
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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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