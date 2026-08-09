https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/rusya-ukrayna-ordusuna-hizmet-eden-liman-altyapi-tesisleri-ile-gemileri-vurmaya-devam-ediyor-1107873727.html

Rusya, Ukrayna ordusuna hizmet eden liman altyapı tesisleri ile gemileri vurmaya devam ediyor

Rusya, Ukrayna ordusuna hizmet eden liman altyapı tesisleri ile gemileri vurmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren liman altyapı tesislerini ve gemileri vurmaya... 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T10:41+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece saatlerinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren liman altyapı tesislerini vurmaya devam etti.Bakanlık, dün gece saatlerinde vurulan hedefleri şöyle sıraladı:▪️ Odessa'da akaryakıt ve askeri malzeme depoları, ayrıca liman aktarma tesisi.▪️ Çernomorsk’ta akaryakıt ve askeri malzeme depoları.▪️ Odessa’ya 27-28 kilometre mesafede yer alan Belyary ve Novıye Belyary yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusuna yönelik akaryakıt depoları.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.

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