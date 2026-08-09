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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/rosatom-uzmanlarini-busehr-nukleer-santraline-geri-gondermeye-basladi-1107878357.html
Rosatom, uzmanlarını Buşehr Nükleer Santrali'ne geri göndermeye başladı
Rosatom, uzmanlarını Buşehr Nükleer Santrali'ne geri göndermeye başladı
Sputnik Türkiye
Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, uzmanlarının İran’daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne geri dönmeye başladıklarını bildirdi. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T14:50+0300
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buşehr nükleer güç santrali
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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, gazetecilere yaptığı açıklamada 5 kişiden oluşan ilk mühendis grubunun Buşehr Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) göreve başladığı, böylece santraldeki Rus personel sayısının 25 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.Lihaçev, gerilimin tırmanmaması halinde önümüzdeki iki hafta içinde Buşehr’e onlarca çalışanın daha gönderileceğini, sonbahara kadar nükleer santraldeki personel sayısının 100'e ulaşacağını vurguladı.Rosatom çalışanları, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'nin saldırılara hedef olmaya başlamasının ardından tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/rosatom-genel-muduru-lihacev-busehr-nukleer-santraline-yonelik-saldiriyi-siddetle-kiniyoruz-1104327652.html
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rusya, rosatom, ortadoğu, i̇ran, buşehr nükleer güç santrali
rusya, rosatom, ortadoğu, i̇ran, buşehr nükleer güç santrali

Rosatom, uzmanlarını Buşehr Nükleer Santrali'ne geri göndermeye başladı

14:50 09.08.2026
© AP Photo / Majid AsgaripourBuşehr Nükleer Santrali
Buşehr Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© AP Photo / Majid Asgaripour
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Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, uzmanlarının İran’daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne geri dönmeye başladıklarını bildirdi.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, gazetecilere yaptığı açıklamada 5 kişiden oluşan ilk mühendis grubunun Buşehr Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) göreve başladığı, böylece santraldeki Rus personel sayısının 25 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.

Uzmanlarımızı inşaat halindeki Buşehr nükleer santraline göndermeye başladık. Mühendis-teknik personel kadrosundan ilk 5 kişi, kalacakları yerleşim yerine ulaşmış ve göreve başlamış bulunuyor.

Lihaçev, gerilimin tırmanmaması halinde önümüzdeki iki hafta içinde Buşehr’e onlarca çalışanın daha gönderileceğini, sonbahara kadar nükleer santraldeki personel sayısının 100'e ulaşacağını vurguladı.
Rosatom çalışanları, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'nin saldırılara hedef olmaya başlamasının ardından tahliye edilmişti.
Buşehr Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
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