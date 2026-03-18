https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/rosatom-genel-muduru-lihacev-busehr-nukleer-santraline-yonelik-saldiriyi-siddetle-kiniyoruz-1104327652.html
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev: Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Buşehr Nükleer Santrali sahasına düzenlenen saldırıyı "uluslararası güvenlik kurallarına ve ilkelerine yönelik vahim bir... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T01:17+0300
dünya
aleksey lihaçev
rosatom
i̇ran
saldırı
buşehr nükleer güç santrali
uluslararası güvenlik
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097001703_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_1fb7f68cdfa8bcf7916f42f194f690fe.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/iran-busehr-nukleer-santrali-sahasina-fuze-dustu-1104325899.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097001703_131:0:1870:1304_1920x0_80_0_0_9258b48e208d78babee38334619e2618.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Buşehr Nükleer Santrali sahasına düzenlenen saldırıyı “uluslararası güvenlik kurallarına ve ilkelerine yönelik vahim bir ihlal” olarak nitelendirerek, tarafları santral çevresinde gerilimi düşürmek için azami çaba göstermeye çağırdı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, İran’ın Buşehr Nükleer Santrali sahasına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert bir dille kınadı.
Lihaçev, “Yaşanan olayı kesin bir dille kınıyoruz ve çatışmanın taraflarını, Buşehr Nükleer Santrali çevresinde gerilimi düşürmek için mümkün olan azami çabayı göstermeye çağırıyoruz” dedi.
Rosatom Başkanı, santralin sanayi sahasına yapılan saldırının, 'uluslararası güvenliğin temel kuralları ve ilkelerine yönelik feci bir kayıtsızlık' anlamına geldiğini vurgulayarak, “Bizim ilkesel tutumumuz nettir: Faaliyette olan nükleer enerji tesislerine ateş açılması, uluslararası güvenlik kurallarına ve ilkelerine yönelik vahim bir ihlaldir” ifadelerini kullandı.
Lihaçev, saldırının Buşehr Nükleer Santrali’nin aktif enerji bloğuna çok yakın bir noktaya, santralin ölçüm hizmet binasının bulunduğu alana isabet ettiğini belirtti.
Lihaçev ayrıca, Rosatom’un İran’daki personelinin tahliyesi için üçüncü bir operasyon hazırlığında olduğunu belirterek, bölgedeki durumun ciddiyetine dikkat çekti.