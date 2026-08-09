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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/plajlarda-yeni-donem-basliyor-bakanlik-isgallere-mudahale-edecek-1107878907.html
Plajlarda yeni dönem başlıyor: Bakanlık işgallere müdahale edecek
Plajlarda yeni dönem başlıyor: Bakanlık işgallere müdahale edecek
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme... 09.08.2026, Sputnik Türkiye
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9 Ağustos 2026 tarih ve 33335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, Belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra, Bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı.Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine bu alanlar düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek.İşgale geçit verilmeyecekYapılan düzenleme ile kıyıların Anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyeler ile protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı.Amaç dışı kullanım önlenecek, vatandaşın ihtiyaçları karşılanacakBakanlık gözetimde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlardaki yapılması zorunlu ticari üniteler ile duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma-kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/resmi-gazete-yayimladi-huzurevlerinin-yas-ve-kabul-sartlarinda-degisiklik-1105523602.html
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türkiye, plaj, şezlong
türkiye, plaj, şezlong

Plajlarda yeni dönem başlıyor: Bakanlık işgallere müdahale edecek

16:19 09.08.2026 (güncellendi: 16:24 09.08.2026)
İBB İstanbul Plajları
İBB İstanbul Plajları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, Belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek.
9 Ağustos 2026 tarih ve 33335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, Belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra, Bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı.
Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine bu alanlar düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek.

İşgale geçit verilmeyecek

Yapılan düzenleme ile kıyıların Anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyeler ile protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı.

Amaç dışı kullanım önlenecek, vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak

Bakanlık gözetimde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlardaki yapılması zorunlu ticari üniteler ile duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.
Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma-kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.
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