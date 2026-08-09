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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/pentagondan-silah-uretimini-hizlandirma-talimati-21-gun-sure-verildi-1107876198.html
Pentagon'dan silah üretimini hızlandırma talimatı: 21 gün süre verildi
Pentagon'dan silah üretimini hızlandırma talimatı: 21 gün süre verildi
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), savunma sanayisi yöneticilerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmaya yönelik planlarını 21 gün içinde sunmalarını istedi. İşte detaylar...
2026-08-09T13:02+0300
2026-08-09T13:02+0300
dünya
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Amerika merkezli The Washington Post'un ABD Savunma Bakanlığına ait bir nota dayandırdığı haberine göre, Pentagon Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, çarşamba günü savunma sanayisi yöneticilerine gönderdiği notta, "kritik kabiliyetler için teslimat takvimlerini önemli ölçüde hızlandıracak ve üretimi artıracak" planların hazırlanmasını istedi.Feinberg, "Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez. Program takvimlerimizi şimdi büyük ölçüde hızlandırmalı ve üretim kapasitemizi genişletmeliyiz" ifadelerini kullandı.ABD'nin füze stokları azalıyor iddiasıPentagon'un talebi, ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığına ilişkin haberlerin gündeme geldiği bir dönemde geldi.Son haftalarda ABD'nin uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli füzelerinin önemli bölümünü kullandığı yönünde haberler yayımlandı. Bunlar arasında ABD Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan Karadan Karaya Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Hassas Taarruz Füzeleri (PrSM) bulunuyor.Verilere aşina iki kaynağa göre ABD'nin bu füzelerin "neredeyse tamamını" kullandığı öne sürüldü.Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger de cuma günü Reuters'a yaptığı açıklamada, azalan ABD mühimmat stoklarının yeniden doldurulmasının zaman alacağını söyledi. Papperger, bunun iki yıl içinde gerçekleşmeyeceğini ve daha uzun süreceğini belirtti.Rheinmetall, geçen ay ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin ile ATACMS üretimi konusunda mutabakat zaptı imzalamıştı. Füzelerin Almanya'nın kuzeyindeki Rheinmetall tesislerinde ortak üretilmesi planlanıyor. Üretim tesislerinin gelecek yıl kurulması öngörülüyor.Kongre için lobi talebiPentagon'un talebi, Beyaz Saray'ın savunma harcamalarının artırılması için savunma sanayisi şirketlerini daha aktif lobi yapmaya teşvik ettiği bir dönemde geldi.Washington Post'a göre savunma şirketlerinin yöneticileri temmuz ayında Beyaz Saray'da Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought ve Beyaz Saray Yasama İşleri Direktörü James Braid ile bir araya geldi. Şirket temsilcilerinden savunma harcamalarının artırılması amacıyla doğrudan Kongre nezdinde lobi faaliyetleri yürütmeleri istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/husilerden-suudi-arabistana-saldiri-aramco-rafinerisini-hedef-aldiklarini-duyurdular-1107873489.html
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pentagon, abd

Pentagon'dan silah üretimini hızlandırma talimatı: 21 gün süre verildi

13:02 09.08.2026
© AP Photo / Matt Rourkemühimmat yardımı
mühimmat yardımı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© AP Photo / Matt Rourke
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), savunma sanayisi yöneticilerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmaya yönelik planlarını 21 gün içinde sunmalarını istedi.
Amerika merkezli The Washington Post'un ABD Savunma Bakanlığına ait bir nota dayandırdığı haberine göre, Pentagon Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, çarşamba günü savunma sanayisi yöneticilerine gönderdiği notta, "kritik kabiliyetler için teslimat takvimlerini önemli ölçüde hızlandıracak ve üretimi artıracak" planların hazırlanmasını istedi.
Feinberg, "Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez. Program takvimlerimizi şimdi büyük ölçüde hızlandırmalı ve üretim kapasitemizi genişletmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin füze stokları azalıyor iddiası

Pentagon'un talebi, ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığına ilişkin haberlerin gündeme geldiği bir dönemde geldi.
Son haftalarda ABD'nin uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli füzelerinin önemli bölümünü kullandığı yönünde haberler yayımlandı. Bunlar arasında ABD Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan Karadan Karaya Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Hassas Taarruz Füzeleri (PrSM) bulunuyor.
Verilere aşina iki kaynağa göre ABD'nin bu füzelerin "neredeyse tamamını" kullandığı öne sürüldü.
Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger de cuma günü Reuters'a yaptığı açıklamada, azalan ABD mühimmat stoklarının yeniden doldurulmasının zaman alacağını söyledi. Papperger, bunun iki yıl içinde gerçekleşmeyeceğini ve daha uzun süreceğini belirtti.
Rheinmetall, geçen ay ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin ile ATACMS üretimi konusunda mutabakat zaptı imzalamıştı. Füzelerin Almanya'nın kuzeyindeki Rheinmetall tesislerinde ortak üretilmesi planlanıyor. Üretim tesislerinin gelecek yıl kurulması öngörülüyor.

Kongre için lobi talebi

Pentagon'un talebi, Beyaz Saray'ın savunma harcamalarının artırılması için savunma sanayisi şirketlerini daha aktif lobi yapmaya teşvik ettiği bir dönemde geldi.
Washington Post'a göre savunma şirketlerinin yöneticileri temmuz ayında Beyaz Saray'da Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought ve Beyaz Saray Yasama İşleri Direktörü James Braid ile bir araya geldi. Şirket temsilcilerinden savunma harcamalarının artırılması amacıyla doğrudan Kongre nezdinde lobi faaliyetleri yürütmeleri istendi.
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