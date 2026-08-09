https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ogrenciler-dikkat-yks-tercih-sureci-yarin-sona-eriyor-1107873022.html
Öğrenciler dikkat: YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Öğrenciler dikkat: YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Sputnik Türkiye
Üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih süreci yarın sona erecek. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T10:05+0300
2026-08-09T10:05+0300
2026-08-09T10:05+0300
yaşam
türkiye
ankara
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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YKS tercih süreci yarın sona eriyor.YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini yarın saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/osym-baskani-ersoy-duyurdu-2026-yks-tercih-islemleri-basladi-1107628456.html
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türkiye, ankara, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
türkiye, ankara, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
Öğrenciler dikkat: YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih süreci yarın sona erecek.
YKS tercih süreci yarın sona eriyor.
YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.
Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini yarın saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.
Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.