https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ogrenciler-dikkat-yks-tercih-sureci-yarin-sona-eriyor-1107873022.html

Öğrenciler dikkat: YKS tercih süreci yarın sona eriyor

Öğrenciler dikkat: YKS tercih süreci yarın sona eriyor

Sputnik Türkiye

Üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih süreci yarın sona erecek. 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T10:05+0300

2026-08-09T10:05+0300

2026-08-09T10:05+0300

yaşam

türkiye

ankara

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

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YKS tercih süreci yarın sona eriyor.YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini yarın saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/osym-baskani-ersoy-duyurdu-2026-yks-tercih-islemleri-basladi-1107628456.html

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türkiye, ankara, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)