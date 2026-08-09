https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/meteoroloji-saat-saat-uyardi-istanbula-saganak-geliyor-kuvvetli-ruzgara-dikkat-1107872570.html

Meteoroloji saat saat uyardı: İstanbul'a sağanak geliyor, kuvvetli rüzgara dikkat

Meteoroloji saat saat uyardı: İstanbul'a sağanak geliyor, kuvvetli rüzgara dikkat

Sputnik Türkiye

Yüksek sıcaklık ve nemin bunalttığı İstanbul'da bugün sağanak yağış bekleniyor. 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T09:39+0300

2026-08-09T09:39+0300

2026-08-09T09:39+0300

yaşam

i̇stanbul

meteoroloji

türkiye

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İstanbul'da bunaltan sıcaklar bugün ara veriyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.5 il için uyarı yapıldıYağışların özellikle Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında da kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların eseceği bu nedenle de dikkatli olunması isteniyor.Sıcaklıklarınsa ülkenin güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.İstanbul için pazar yağışıMegakentte bugün hava sıcaklığının 30-32 derece aralığında olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre kentte bugün gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. İstanbul'un yanı sıra Trakya ve Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'de sahil hattı boyunca sağanak yağış görülecek.Sağanak yalnızca pazar günü etkili olacak.Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 dereceÇanakkale: Parçalı bulutlu, 35 dereceDenizli: Parçalı ve az bulutlu, 38 dereceİzmir: Az bulutlu ve açık, 37 dereceAdana: Az bulutlu ve açık, 37 dereceAntalya: Az bulutlu ve açık, 33 dereceAnkara: Parçalı bulutlu, 34 dereceEskişehir: Parçalı bulutlu, 32 dereceBolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 dereceDüzce: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 dereceRize: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece.Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 dereceErzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29 dereceKars: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27 dereceDiyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39 dereceŞanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 40 derece

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/akomdan-istanbul-icin-saganak-yagmur-uyarisi-1107866224.html

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