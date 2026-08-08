https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/akomdan-istanbul-icin-saganak-yagmur-uyarisi-1107866224.html
AKOM'dan İstanbul için sağanak yağmur uyarısı
AKOM'dan İstanbul için sağanak yağmur uyarısı
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul'da yarın etkili olması beklenen sağanak yağışlarla ilgili uyarıda bulundu. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T14:07+0300
2026-08-08T14:07+0300
2026-08-08T14:07+0300
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meteoroloji
i̇stanbul
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sağanak yağış uyarısı
sağanak
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Sıcak havaların etkili olduğu Türkiye'de yarından itibaren kuzey bölgeleri sağanak yağışların etkisi altına girecek. Meteoroloji Müdürlüğü yağışların Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde etkili olmasını beklerken, AKOM İstanbul'da yarın sağanak yağışın etkili olabileceği konusunda uyardı. Hava sıcaklıkları da düşecekMeteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; yarın Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde yağışlar sona ererken sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ise çarşamba gününe kadar Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmayı sürdürecek.İstanbul'da yarın sağanak bekleniyorAfet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, pazar günü yerel sağanak yağmurlu olacağı konusunda uyarı yapıldı. İstanbul genelinde 2 ila 5 kg yağış bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/meteoroloji-uyardi-sicaklik-41-dereceye-cikacak-bazi-bolgelerde-saganak-bekleniyor-1107859679.html
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akom, meteoroloji, i̇stanbul, karadeniz, sağanak yağış uyarısı, sağanak
akom, meteoroloji, i̇stanbul, karadeniz, sağanak yağış uyarısı, sağanak
AKOM'dan İstanbul için sağanak yağmur uyarısı
AKOM, İstanbul'da yarın etkili olması beklenen sağanak yağışlarla ilgili uyarıda bulundu.
Sıcak havaların etkili olduğu Türkiye'de yarından itibaren kuzey bölgeleri sağanak yağışların etkisi altına girecek. Meteoroloji Müdürlüğü yağışların Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde etkili olmasını beklerken, AKOM İstanbul'da yarın sağanak yağışın etkili olabileceği konusunda uyardı.
Hava sıcaklıkları da düşecek
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; yarın Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde yağışlar sona ererken sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ise çarşamba gününe kadar Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmayı sürdürecek.
İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, pazar günü yerel sağanak yağmurlu olacağı konusunda uyarı yapıldı. İstanbul genelinde 2 ila 5 kg yağış bekleniyor.