https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/akomdan-istanbul-icin-saganak-yagmur-uyarisi-1107866224.html

AKOM'dan İstanbul için sağanak yağmur uyarısı

AKOM'dan İstanbul için sağanak yağmur uyarısı

Sputnik Türkiye

AKOM, İstanbul'da yarın etkili olması beklenen sağanak yağışlarla ilgili uyarıda bulundu. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T14:07+0300

2026-08-08T14:07+0300

2026-08-08T14:07+0300

türki̇ye

akom

meteoroloji

i̇stanbul

karadeniz

sağanak yağış uyarısı

sağanak

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Sıcak havaların etkili olduğu Türkiye'de yarından itibaren kuzey bölgeleri sağanak yağışların etkisi altına girecek. Meteoroloji Müdürlüğü yağışların Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde etkili olmasını beklerken, AKOM İstanbul'da yarın sağanak yağışın etkili olabileceği konusunda uyardı. Hava sıcaklıkları da düşecekMeteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; yarın Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde yağışlar sona ererken sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ise çarşamba gününe kadar Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmayı sürdürecek.İstanbul'da yarın sağanak bekleniyorAfet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, pazar günü yerel sağanak yağmurlu olacağı konusunda uyarı yapıldı. İstanbul genelinde 2 ila 5 kg yağış bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/meteoroloji-uyardi-sicaklik-41-dereceye-cikacak-bazi-bolgelerde-saganak-bekleniyor-1107859679.html

türki̇ye

i̇stanbul

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akom, meteoroloji, i̇stanbul, karadeniz, sağanak yağış uyarısı, sağanak