Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/akomdan-istanbul-icin-saganak-yagmur-uyarisi-1107866224.html
AKOM'dan İstanbul için sağanak yağmur uyarısı
AKOM'dan İstanbul için sağanak yağmur uyarısı
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul'da yarın etkili olması beklenen sağanak yağışlarla ilgili uyarıda bulundu. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T14:07+0300
2026-08-08T14:07+0300
türki̇ye
akom
meteoroloji
i̇stanbul
karadeniz
sağanak yağış uyarısı
sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d095b9caba0aa4cbc3e6506cbfa8abf5.jpg
Sıcak havaların etkili olduğu Türkiye'de yarından itibaren kuzey bölgeleri sağanak yağışların etkisi altına girecek. Meteoroloji Müdürlüğü yağışların Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde etkili olmasını beklerken, AKOM İstanbul'da yarın sağanak yağışın etkili olabileceği konusunda uyardı. Hava sıcaklıkları da düşecekMeteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; yarın Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde yağışlar sona ererken sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ise çarşamba gününe kadar Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmayı sürdürecek.İstanbul'da yarın sağanak bekleniyorAfet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, pazar günü yerel sağanak yağmurlu olacağı konusunda uyarı yapıldı. İstanbul genelinde 2 ila 5 kg yağış bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/meteoroloji-uyardi-sicaklik-41-dereceye-cikacak-bazi-bolgelerde-saganak-bekleniyor-1107859679.html
türki̇ye
i̇stanbul
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5103558988d39ee06b108ceffb67d224.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akom, meteoroloji, i̇stanbul, karadeniz, sağanak yağış uyarısı, sağanak
akom, meteoroloji, i̇stanbul, karadeniz, sağanak yağış uyarısı, sağanak

AKOM'dan İstanbul için sağanak yağmur uyarısı

14:07 08.08.2026
© Cemal Yurttaşİstanbul yağmur
İstanbul yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© Cemal Yurttaş
Abone ol
AKOM, İstanbul'da yarın etkili olması beklenen sağanak yağışlarla ilgili uyarıda bulundu.
Sıcak havaların etkili olduğu Türkiye'de yarından itibaren kuzey bölgeleri sağanak yağışların etkisi altına girecek. Meteoroloji Müdürlüğü yağışların Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde etkili olmasını beklerken, AKOM İstanbul'da yarın sağanak yağışın etkili olabileceği konusunda uyardı.

Hava sıcaklıkları da düşecek

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; yarın Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde yağışlar sona ererken sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ise çarşamba gününe kadar Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmayı sürdürecek.

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, pazar günü yerel sağanak yağmurlu olacağı konusunda uyarı yapıldı. İstanbul genelinde 2 ila 5 kg yağış bekleniyor.
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
TÜRKİYE
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 41 dereceye çıkacak, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor
Dün, 10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала