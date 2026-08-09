https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/beyinde-7-gunluk-degisim-arastirmacilar-meditasyonun-izini-surdu-1107877127.html

Beyinde 7 günlük değişim: Araştırmacılar meditasyonun izini sürdü

Beyinde 7 günlük değişim: Araştırmacılar meditasyonun izini sürdü

Sputnik Türkiye

ABD'deki California San Diego Üniversitesi araştırmacıları, yedi günlük yoğun meditasyon programının beyin aktivitesinden bağışıklık sistemine kadar birçok... 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T14:30+0300

2026-08-09T14:30+0300

2026-08-09T14:30+0300

sağlik

beyin

meditasyon

ağrı

sinir

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California San Diego Üniversitesi (UC San Diego) araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, yalnızca yedi gün süren yoğun meditasyon ve zihin-beden uygulamalarının beyin aktivitesi, kan kimyası, bağışıklık sistemi, metabolizma ve vücudun doğal ağrı kontrol mekanizmalarıyla ilişkili değişiklikler oluşturduğu görüldü. Communications Biology dergisinde yayımlanan araştırma, zihinsel uygulamaların insan biyolojisiyle nasıl bağlantılı olabileceğine dair yeni bulgular ortaya koydu.Araştırmaya 20 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcılar, sinirbilim eğitmeni ve yazar Joe Dispenza tarafından yönetilen yedi günlük program boyunca günlük derslere, grup uygulamalarına ve toplam yaklaşık 33 saat rehberli meditasyona katıldı.Bilim insanları programdan önce ve sonra katılımcıların beyinlerini fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemiyle inceledi ve kan örnekleri aldı. Böylece beyindeki değişimlerin yanı sıra bağışıklık sistemi, metabolizma ve moleküler süreçler de karşılaştırıldı.Bağlantı kurma kapasitesinde dikkat çeken bulguMeditasyon sonrasında beynin içsel düşünce ve zihinsel konuşmayla ilişkili bölgelerindeki aktivitenin azaldığı görüldü. Araştırmacılar bunu beynin daha verimli çalışabileceğine işaret eden bir değişim olarak değerlendirdi.Çalışmada nöroplastisite, yani beynin değişme, yeniden yapılanma ve yeni bağlantılar oluşturma kapasitesine ilişkin bulgular da elde edildi. Katılımcılardan program sonrasında alınan kan plazmasına maruz bırakılan laboratuvar ortamındaki sinir hücrelerinin daha uzun dallar geliştirdiği ve daha fazla bağlantı oluşturduğu gözlendi.Vücudun doğal ağrı sistemi de değiştiAraştırmacılar, programın ardından katılımcıların kanında endojen opioidlerin arttığını tespit etti. Vücudun kendisinin ürettiği bu maddeler, ağrının doğal yollarla kontrol edilmesinde rol oynuyor.Metabolizmada da değişiklikler görüldü. Program sonrasında alınan plazmaya maruz bırakılan hücrelerin glikozu enerjiye dönüştürme faaliyetinde artış saptandı. Araştırmacılar bunun daha esnek bir metabolik duruma işaret edebileceğini değerlendirdi.Bağışıklık sistemine ilişkin sinyallerde de değişiklikler kaydedildi. Hem iltihabı artıran hem de azaltan sinyallerin aynı anda yükselmesi, bağışıklık sisteminde basit bir güçlenme veya zayıflama yerine daha karmaşık bir uyum sürecinin yaşanmış olabileceğini gösterdi.Psikedelik maddelerle benzer beyin örüntüleri Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, yoğun meditasyon sırasında ortaya çıkan bazı beyin bağlantılarının psikedelik maddelerin etkisi altında daha önce gözlenen örüntülere benzemesi oldu. Bu maddeler renklerin ve seslerin farklı algılanması, zaman algısının değişmesi, yoğun duygusal deneyimler veya halüsinasyonlar gibi etkiler oluşturabilir.Katılımcıların yaşadığı birlik hissi, zaman ve mekan algısındaki değişimler gibi deneyimler de ölçüldü. Bu deneyimleri daha güçlü yaşayan kişilerin beyin bölgeleri arasında daha yüksek düzeyde bağlantı gösterme eğiliminde olduğu belirlendi.Araştırmacılar bunun meditasyon ile psikedelik maddelerin aynı etkiyi oluşturduğu anlamına gelmediğini, farklı deneyimlerin bilinç durumlarıyla ilişkili bazı ortak beyin süreçlerini harekete geçirebileceğini vurguladı.

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beyin, meditasyon, ağrı, sinir