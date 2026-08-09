https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/kanadada-orman-yangini-22-bin-kisi-tahliye-british-columbiada-ohal-ilan-edildi-1107881168.html

Kanada'da orman yangını: 22 bin kişi tahliye, British Columbia'da OHAL ilan edildi

Kanada'da orman yangını: 22 bin kişi tahliye, British Columbia'da OHAL ilan edildi

Sputnik Türkiye

Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 22 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı. Yetkililer, 9 bin 700 kişiye de evlerini terk etmeye hazır olmaları çağrısında bulundu.

2026-08-09T19:46+0300

2026-08-09T19:46+0300

2026-08-09T19:46+0300

dünya

kanada

british columbia

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/09/1107880876_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_c2e648c059ed044cfe84b92713b0b157.jpg

British Columbia Başbakanı David Eby, eyalette 100'den fazla orman yangınının devam ettiği ve bunların yaklaşık yarısının kontrol altına alınamadığı bir dönemde eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.Yangınların, yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle hızla yayıldığı bildirildi.Summerland tamamen tahliye edildiYaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Summerland kentinin tamamı gece saatlerinde tahliye edildi. Yakındaki Peachland kenti ve çevresinde yaşayan yaklaşık 8 bin kişi için de tahliye emri çıkarıldı.Yetkililer, yangının kaç eve zarar verdiğini veya kaç evin tamamen yandığını henüz belirleyemedi.Eby, basın toplantısında yangınla ilgili bir görevlinin alevlerin ilerleyişini "bomba patlaması gibi" şeklinde tanımladığını aktardı.Saatler içinde 50 kilometrekareye yayıldıBald Range yangınının cuma akşamı bildirildiği, birkaç saat içinde yaklaşık 50 kilometrekarelik alana yayıldığı belirtildi.British Columbia Yangın Servisi Operasyonlar Direktörü Cliff Chapman, yangının Faulder yerleşimini kısa sürede etkilediğini ve yaklaşık 15 kilometrelik mesafeyi olağanüstü bir hızla aşarak Summerland'a ulaştığını söyledi.Chapman, eyaletteki yangın koşullarını "patlayıcı" olarak nitelendirerek, Summerland'ın tahliyesine yol açan yangına benzer vakaların başka yerleşim bölgelerinde de yaşanabileceği uyarısında bulundu.Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan helikopterlerin, kara yoluyla kaçamayan kişileri kurtarmak için yönlendirildiği bildirildi.Yetkililer de aileleriyle tahliye edildiOkanagan-Similkameen Bölge Müdürlüğünde acil durum yetkilisi olarak görev yapan Erick Thompson, yangını bölgede şimdiye kadar görülen "en hızlı ilerleyen ve en hızlı büyüyen" yangınlardan biri olarak tanımladı.Thompson, yangın nedeniyle acil durum operasyon merkezini terk ederek kendi ailesini de tahliye etmek zorunda kaldı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bazı evlerin alevler içinde kaldığı, bölgeden kaçan araçların yolların iki yanında yükselen alevlerin arasından ilerlediği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/orman-yanginlariyla-ilgili-9-supheli-tutuklandi-1107880082.html

kanada

british columbia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, british columbia