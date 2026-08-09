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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/iranli-yetkili-dini-lider-hamaneyin-goruntuleri-ilerleyen-donemde-yayimlanacak-1107878097.html
İranlı yetkili: Dini Lider Hamaney'in görüntüleri ilerleyen dönemde yayımlanacak
İranlı yetkili: Dini Lider Hamaney'in görüntüleri ilerleyen dönemde yayımlanacak
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Mücteba Hamaney'in halk arasında, sokaklarda ve silahlı kuvvetlerin komutanlarıyla yaptığı toplantılarda çekilen görüntülerinin ilerleyen dönemde yayımlanacağı bildirildi.
2026-08-09T14:38+0300
2026-08-09T14:39+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
mücteba hamaney
i̇ran
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İran'daki doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı, gönüllü yarı askeri bir iç güvenlik ve halk milis teşkilatı olan Besic Teşkilatı Başkan Yardımcısı Kasım Kureyşi'nin açıklaması, İran yargısının haber kuruluşu Mizan tarafından pazar günü aktarıldı.Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından mart ayında dini lider olarak atanan Hamaney, göreve gelmesinden bu yana kamuoyu önünde görülmedi.Spekülasyonları giderme amaçlı mı?Mizan'da yayımlanan haberin, Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan spekülasyonları gidermeyi amaçladığı değerlendirildi.İranlı üst düzey kaynaklar, Hamaney'in babasının 28 Şubat'ta öldürüldüğü saldırıda yüzünden ağır şekilde yaralandığını ve başka yaralanmalar da geçirdiğini daha önce belirtmişti. Söz konusu saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ilk gününde gerçekleşmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/mucteba-hamaneyden-ilk-mesaj-allah-bizi-koruyacaktir-sadece-abd-uslerini-hedef-aliyoruz-bu-1104209758.html
i̇ran
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mücteba hamaney, i̇ran
mücteba hamaney, i̇ran

İranlı yetkili: Dini Lider Hamaney'in görüntüleri ilerleyen dönemde yayımlanacak

14:38 09.08.2026 (güncellendi: 14:39 09.08.2026)
© REUTERS Majid AsgaripourMücteba Hamaney
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
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İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in "halk arasında ve sokaklarda, ayrıca silahlı kuvvetlerin komutanlarıyla yaptığı toplantılarda" çekilmiş görüntülerinin ilerleyen dönemde yayımlanacağı bildirildi.
İran'daki doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı, gönüllü yarı askeri bir iç güvenlik ve halk milis teşkilatı olan Besic Teşkilatı Başkan Yardımcısı Kasım Kureyşi'nin açıklaması, İran yargısının haber kuruluşu Mizan tarafından pazar günü aktarıldı.
Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından mart ayında dini lider olarak atanan Hamaney, göreve gelmesinden bu yana kamuoyu önünde görülmedi.

Spekülasyonları giderme amaçlı mı?

Mizan'da yayımlanan haberin, Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan spekülasyonları gidermeyi amaçladığı değerlendirildi.
İranlı üst düzey kaynaklar, Hamaney'in babasının 28 Şubat'ta öldürüldüğü saldırıda yüzünden ağır şekilde yaralandığını ve başka yaralanmalar da geçirdiğini daha önce belirtmişti. Söz konusu saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ilk gününde gerçekleşmişti.
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