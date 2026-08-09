https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/iranli-yetkili-dini-lider-hamaneyin-goruntuleri-ilerleyen-donemde-yayimlanacak-1107878097.html

İranlı yetkili: Dini Lider Hamaney'in görüntüleri ilerleyen dönemde yayımlanacak

İranlı yetkili: Dini Lider Hamaney'in görüntüleri ilerleyen dönemde yayımlanacak

Sputnik Türkiye

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in halk arasında, sokaklarda ve silahlı kuvvetlerin komutanlarıyla yaptığı toplantılarda çekilen görüntülerinin ilerleyen dönemde yayımlanacağı bildirildi.

2026-08-09T14:38+0300

2026-08-09T14:38+0300

2026-08-09T14:39+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

mücteba hamaney

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104120445_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_934e48e333a547ea27d2369650df7fe3.jpg

İran'daki doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı, gönüllü yarı askeri bir iç güvenlik ve halk milis teşkilatı olan Besic Teşkilatı Başkan Yardımcısı Kasım Kureyşi'nin açıklaması, İran yargısının haber kuruluşu Mizan tarafından pazar günü aktarıldı.Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından mart ayında dini lider olarak atanan Hamaney, göreve gelmesinden bu yana kamuoyu önünde görülmedi.Spekülasyonları giderme amaçlı mı?Mizan'da yayımlanan haberin, Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan spekülasyonları gidermeyi amaçladığı değerlendirildi.İranlı üst düzey kaynaklar, Hamaney'in babasının 28 Şubat'ta öldürüldüğü saldırıda yüzünden ağır şekilde yaralandığını ve başka yaralanmalar da geçirdiğini daha önce belirtmişti. Söz konusu saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ilk gününde gerçekleşmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/mucteba-hamaneyden-ilk-mesaj-allah-bizi-koruyacaktir-sadece-abd-uslerini-hedef-aliyoruz-bu-1104209758.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mücteba hamaney, i̇ran