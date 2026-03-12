Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/mucteba-hamaneyden-ilk-mesaj-allah-bizi-koruyacaktir-sadece-abd-uslerini-hedef-aliyoruz-bu-1104209758.html
Mücteba Hamaney'den ilk mesaj: İran şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecektir, düşman çok ağır bedel ödeyecek
Mücteba Hamaney’den ilk mesaj: İran şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecektir, düşman çok ağır bedel ödeyecek
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in ilk konuşması İran devlet televizyonundan yayınlandı. Yeni lider 'Düşman çok ağır bedel ödeyecek' dedi.
2026-03-12T16:22+0300
2026-03-12T17:08+0300
dünya
haberler
i̇ran
abd
abd
ABD-İsrail saldırılarında yaralandığı İran tarafından da doğrulanan Mücteba Hamaney’in, İran dini lideri seçildikten sonra ilk mesajı İran devlet televizyonundan yayınlandı. Henüz görüntü vermeyen Mücteba Hamaney sesli okunan mesajında şunları kaydetti: 'Hürmüz Boğazı kapalı kalmalı' 'Bütün anlaşmazlıkları geride bırakmalıyız' 'Tüm vatandaşlarımızın kanının intikamını alacağız'
i̇ran
abd
mücteba hamaney, konuşma, ilk açıklama, iran, yeni dini lider, ne dedi, mücteba hamaney ne dedi, mücteba hamaney'in ilk açıklaması, haberler, iran haberleri, savaş haberleri, mücteba hamaney açıklaması, haberler, son dakika, son dakika haberler
16:22 12.03.2026 (güncellendi: 17:08 12.03.2026)
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ilk mesajında "Asla geri adım atmayacağız" derken "İranlıların kanı çok kıymetlidir ama en önemlisi kadınların ve çocukların kanı çok önemlidir. Bu sebeple düşmanların Minab okulunda işlemiş olduğu suçların bedelini düşman çok ağır ödeyecektir" dedi.
ABD-İsrail saldırılarında yaralandığı İran tarafından da doğrulanan Mücteba Hamaney’in, İran dini lideri seçildikten sonra ilk mesajı İran devlet televizyonundan yayınlandı.
Henüz görüntü vermeyen Mücteba Hamaney sesli okunan mesajında şunları kaydetti:
Allah bizi koruyacaktır.
Dini liderin şehit edilmesinden sonra tüm İran halkına ve müslüman dünyasındaki herkese bize desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum.
Şehitler her zaman olabilecek en iyi yerdeler.
İran halkına seslenmek istiyorum. Çok net bir biçimde desteklerini gösterdiler.
Komşularımızla dostluğa inanıyoruz. Sadece ABD üslerini hedef alıyoruz ve bunlara yönelik saldırılarımız devam edecek.
İran, şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecektir.

'Hürmüz Boğazı kapalı kalmalı'

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması dakesinlikle devam ettirilmelidir.
Düşmanın az deneyime sahip olduğu ve son derece savunmasız olacağı diğer cephelerin açılması konusunda da çalışmalar yapıldı. Savaş durumunun devam etmesi halinde ve çıkarların gözetilmesi esasına göre bu cepheler aktif hale getirilecektir.

'Bütün anlaşmazlıkları geride bırakmalıyız'

Liderler halkının desteğini almadan başarılı olamaz, hepimiz Allah'a sığınmalıyız.
Toplumumuzdaki herkes bunu çok net bir biçimde anlıyor. Fikir ayrılıklarımızdan uzaklaşmamız gerekiyor. Bütün anlaşmazlıklarımızı geride bırakmamız ve İran halkının gücünü bir araya getirerek bu savaş içerisinde sosyal, kültürel açıdan tam bir beraberlik içinde olmamız gerekiyor.
Cesur savaşçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Böylesine ülkemizin saldırı ve baskıyla karşı karşıyayken ülkemizi bölmelerine engel olmaya çalışan kahraman savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Düşmanların yaptıklarından pişman olmanız gerekiyor.
Direniş cephesi de İslam Devrimi'nin ilkelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. İslam Devrimi kendi değerlerine sahiptir. Direniş Cephesi, bu prensiplere derinden bağlıdır.
Ancak bu şekilde siyonist rejim ile olan mücadele devam edecektir.
Irak halkı da bize yardımcı olmak istiyor, aynı şekilde Yemen de.

'Tüm vatandaşlarımızın kanının intikamını alacağız'

Yaralananların, sevdiklerini kaybedenlerin, herhangi bir şekilde acı çekenlere seslenmek istiyorum. Tüm geçmişteki tecrübelerime dayanarak babamın da aralarında olduğu şehitlerimizin öğretilerine dayanarak, eşim ve kız kardeşim de herkese yardım etmek konusunda sonsuz bir bağlılık içerisindeydiler ve tüm bu şehitlerimizin hepsi daha iyi bir yerdeler. Önceki şehitlerimizle aynı yoldan yürüyorlar.
Bize yüce Allah'ın vermiş olduğu görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Ülkemiz için gerekirse canımızı feda etmemiz gerekiyor.
Asla geri adım atmayacağız. Şehitlerimizin akıtılan kanlarının hepsini intikamını alacağız. Sadece dini liderin değil, şehit olan tüm İranlı vatandaşlarımızın kanının intikamını alacağız.
İranlıların kanı çok kıymetlidir ama en önemlisi kadınların ve çocukların kanı çok önemlidir. Bu sebeple düşmanların Minab okulunda işlemiş olduğu suçların bedelini düşman çok ağır ödeyecektir.
İran rejimi bir koloni rejimi değildir. Burası birlik olan, komşularıyla iyi ilişkiler arasında olacak olan bir rejimdir.
Tüm İran halkından birlik olduklarını göstermelerini istiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum.
