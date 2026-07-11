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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/mucteba-hamaney-babam-ali-hamaneyin-intikami-mutlaka-alinacak-1107185165.html
Mücteba Hamaney: Babam Ali Hamaney'in intikamı mutlaka alınacak
Mücteba Hamaney: Babam Ali Hamaney'in intikamı mutlaka alınacak
Sputnik Türkiye
İran lideri Mücteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
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İran lideri Mücteba Hamaney, babası ve İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni dolayısıyla yayımladığı mesajda, babasının intikamının alınacağını belirtti.Hamaney, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.Mesajında, babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye devam edeceğini vurgulayan Mücteba Hamaney, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/iran-abdnin-8---9-temmuz-saldirilarinda-17-kisi-oldu-115-kisi-yaralandi-1107184281.html
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mücteba hamaney, i̇ran
mücteba hamaney, i̇ran

Mücteba Hamaney: Babam Ali Hamaney'in intikamı mutlaka alınacak

14:20 11.07.2026
© AP Photo / Vahid SalemiMücteba Hamaney
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran lideri Mücteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir' ifadelerini kullanarak babasının intikamının alınacağını söyledi.
İran lideri Mücteba Hamaney, babası ve İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni dolayısıyla yayımladığı mesajda, babasının intikamının alınacağını belirtti.
Hamaney, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.
Mesajında, babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye devam edeceğini vurgulayan Mücteba Hamaney, şunları kaydetti:

Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsım veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu konu gerçekleşecek.

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