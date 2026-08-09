https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ikby-basbakani-barzani-bolgesel-catismalarin-disinda-kalmak-istiyoruz-1107876026.html

IKBY Başbakanı Barzani: Bölgesel çatışmaların dışında kalmak istiyoruz

IKBY Başbakanı Barzani: Bölgesel çatışmaların dışında kalmak istiyoruz

Sputnik Türkiye

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşıyla başlayan bölgesel çatışmanın dışında kalmak... 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T12:52+0300

2026-08-09T12:52+0300

2026-08-09T12:52+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

mesrur barzani

irak

i̇srail

i̇kby

suriye

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Barzani, Katar merkezli Al Jazeera'ya verdiği özel röportajda, "Hiçbir taraf bizi savaşa dahil olmamız için zorlamadı ve bölgedeki herhangi bir çatışmanın tarafı olmak istemiyoruz" dedi.Barzani, bölgedeki sorunların diyalog yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini söyleyerek, "Her mesele barışçıl yollarla çözülmeli" ifadelerini kullandı.IKBY Başbakanı ayrıca, silahların yalnızca resmi güvenlik güçlerinin kontrolünde olması konusunda Irak hükümetini desteklediklerini söyledi.Irak Başbakanı Ali el-Zeydi de mayıs ayında parlamentoda yaptığı konuşmada, 2003'teki ABD öncülüğündeki işgalin ardından paramiliter grupların önemli bir güç haline geldiği ülkede silah kullanımında devletin tekelinin sağlanacağı sözünü vermişti. Irak hükümeti, tüm silahlı grupların silahlarını bırakıp devlet kontrolüne devretmesi için 30 Eylül'e kadar süre tanımıştı.'İsrail ile ilişkimiz yok'Barzani, IKBY'nin İsrail ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını da söyledi. Suriye ve Türkiye ile ilişkilerin ise "karşılıklı işbirliği" temelinde geliştiğini belirtti.IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, bu hafta Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşar Esad'ın Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana Iraklı bir Kürt liderin Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/son-dakika-haberi-iran-abd-ile-gorusme-yapilmiyor-yalnizca-araci-ulkeler-uzerinden-mesaj-alisverisi-var-1107875578.html

irak

i̇srail

suriye

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mesrur barzani, irak, i̇srail, i̇kby, suriye