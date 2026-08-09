https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ikby-basbakani-barzani-bolgesel-catismalarin-disinda-kalmak-istiyoruz-1107876026.html
IKBY Başbakanı Barzani: Bölgesel çatışmaların dışında kalmak istiyoruz
IKBY Başbakanı Barzani: Bölgesel çatışmaların dışında kalmak istiyoruz
Sputnik Türkiye
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşıyla başlayan bölgesel çatışmanın dışında kalmak... 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T12:52+0300
2026-08-09T12:52+0300
2026-08-09T12:52+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
mesrur barzani
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i̇srail
i̇kby
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Barzani, Katar merkezli Al Jazeera'ya verdiği özel röportajda, "Hiçbir taraf bizi savaşa dahil olmamız için zorlamadı ve bölgedeki herhangi bir çatışmanın tarafı olmak istemiyoruz" dedi.Barzani, bölgedeki sorunların diyalog yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini söyleyerek, "Her mesele barışçıl yollarla çözülmeli" ifadelerini kullandı.IKBY Başbakanı ayrıca, silahların yalnızca resmi güvenlik güçlerinin kontrolünde olması konusunda Irak hükümetini desteklediklerini söyledi.Irak Başbakanı Ali el-Zeydi de mayıs ayında parlamentoda yaptığı konuşmada, 2003'teki ABD öncülüğündeki işgalin ardından paramiliter grupların önemli bir güç haline geldiği ülkede silah kullanımında devletin tekelinin sağlanacağı sözünü vermişti. Irak hükümeti, tüm silahlı grupların silahlarını bırakıp devlet kontrolüne devretmesi için 30 Eylül'e kadar süre tanımıştı.'İsrail ile ilişkimiz yok'Barzani, IKBY'nin İsrail ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını da söyledi. Suriye ve Türkiye ile ilişkilerin ise "karşılıklı işbirliği" temelinde geliştiğini belirtti.IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, bu hafta Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşar Esad'ın Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana Iraklı bir Kürt liderin Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/son-dakika-haberi-iran-abd-ile-gorusme-yapilmiyor-yalnizca-araci-ulkeler-uzerinden-mesaj-alisverisi-var-1107875578.html
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mesrur barzani, irak, i̇srail, i̇kby, suriye
mesrur barzani, irak, i̇srail, i̇kby, suriye
IKBY Başbakanı Barzani: Bölgesel çatışmaların dışında kalmak istiyoruz
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşıyla başlayan bölgesel çatışmanın dışında kalmak istediklerini belirterek, IKBY'nin hiçbir tarafın çatışmaya dahil olması yönünde baskı görmediğini söyledi.
Barzani, Katar merkezli Al Jazeera'ya verdiği özel röportajda, "Hiçbir taraf bizi savaşa dahil olmamız için zorlamadı ve bölgedeki herhangi bir çatışmanın tarafı olmak istemiyoruz" dedi.
Barzani, bölgedeki sorunların diyalog yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini söyleyerek, "Her mesele barışçıl yollarla çözülmeli" ifadelerini kullandı.
IKBY Başbakanı ayrıca, silahların yalnızca resmi güvenlik güçlerinin kontrolünde olması konusunda Irak hükümetini desteklediklerini söyledi.
Irak Başbakanı Ali el-Zeydi de mayıs ayında parlamentoda yaptığı konuşmada, 2003'teki ABD öncülüğündeki işgalin ardından paramiliter grupların önemli bir güç haline geldiği ülkede silah kullanımında devletin tekelinin sağlanacağı sözünü vermişti. Irak hükümeti, tüm silahlı grupların silahlarını bırakıp devlet kontrolüne devretmesi için 30 Eylül'e kadar süre tanımıştı.
'İsrail ile ilişkimiz yok'
Barzani, IKBY'nin İsrail ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını da söyledi. Suriye ve Türkiye ile ilişkilerin ise "karşılıklı işbirliği" temelinde geliştiğini belirtti.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, bu hafta Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşar Esad'ın Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana Iraklı bir Kürt liderin Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmuştu.