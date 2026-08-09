https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/gece-saatlerinde-45-ile-sallandi-afaddan-deprem-aciklamasi-1107871844.html

Gece saatlerinde 4.5 ile sallandı: AFAD'dan deprem açıklaması

Gece saatlerinde 4.5 ile sallandı: AFAD'dan deprem açıklaması

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T09:20+0300

2026-08-09T09:20+0300

2026-08-09T17:08+0300

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Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.42'de, merkez üssü Nurdağı olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.AFAD açıklama yaptıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/afad-duyurdu-akdenizde-41lik-deprem-1107841712.html

nurdağı

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afad, nurdağı, deprem, deprem son dakika, gaziantep