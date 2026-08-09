https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/gece-saatlerinde-45-ile-sallandi-afaddan-deprem-aciklamasi-1107871844.html
Gece saatlerinde 4.5 ile sallandı: AFAD'dan deprem açıklaması
Gece saatlerinde 4.5 ile sallandı: AFAD'dan deprem açıklaması
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T09:20+0300
2026-08-09T09:20+0300
2026-08-09T17:08+0300
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Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.42'de, merkez üssü Nurdağı olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.AFAD açıklama yaptıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/afad-duyurdu-akdenizde-41lik-deprem-1107841712.html
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afad, nurdağı, deprem, deprem son dakika, gaziantep
afad, nurdağı, deprem, deprem son dakika, gaziantep
Gece saatlerinde 4.5 ile sallandı: AFAD'dan deprem açıklaması
09:20 09.08.2026 (güncellendi: 17:08 09.08.2026)
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.42'de, merkez üssü Nurdağı olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."