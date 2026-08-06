https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/istanbulda-4-katli-bina-coktu-o-anlar-saniye-saniye-goruntulendi-1107812889.html

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: O anlar saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: O anlar saniye saniye görüntülendi

Sputnik Türkiye

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü. Binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T12:00+0300

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türki̇ye

bahçelievler

bina

bina çökmesi

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İstanbul Bahçelievler'de kolonlarından ses geldiği için boşaltılan 4 katlı ev çöktü. Büyük bir faciadan dönülürken apartmanın çöküş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 22 daire 3 dükkan bulunuyorduYenibosna Merkez Mahallesi'nde 1988 yılında yapılan 22 daire ve dükkan bulunan bina önceki gün kolonlarından ses geldiği ihbarı üzerine belediye tarafından boşaltılmıştı. Bina dün akşam saatlerinde çöktü. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, çökme anında yan tarafta bulunan boş binada hasar görmüştü. Çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/turkiyede-bir-ilk-istanbulun-sel-riski-haritasi-hazirlandi-en-riskli-ilce-hangisi--1104457668.html

türki̇ye

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bahçelievler, bina, bina çökmesi