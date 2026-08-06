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İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: O anlar saniye saniye görüntülendi
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: O anlar saniye saniye görüntülendi
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İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü. Binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 06.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
bahçelievler
bina
bina çökmesi
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İstanbul Bahçelievler'de kolonlarından ses geldiği için boşaltılan 4 katlı ev çöktü. Büyük bir faciadan dönülürken apartmanın çöküş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 22 daire 3 dükkan bulunuyorduYenibosna Merkez Mahallesi'nde 1988 yılında yapılan 22 daire ve dükkan bulunan bina önceki gün kolonlarından ses geldiği ihbarı üzerine belediye tarafından boşaltılmıştı. Bina dün akşam saatlerinde çöktü. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, çökme anında yan tarafta bulunan boş binada hasar görmüştü. Çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/turkiyede-bir-ilk-istanbulun-sel-riski-haritasi-hazirlandi-en-riskli-ilce-hangisi--1104457668.html
türki̇ye
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bahçelievler, bina, bina çökmesi
bahçelievler, bina, bina çökmesi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: O anlar saniye saniye görüntülendi

12:00 06.08.2026 (güncellendi: 12:06 06.08.2026)
© Mehmet Ali DerdiyokBahçelievler
Bahçelievler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© Mehmet Ali Derdiyok
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İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü. Binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Bahçelievler'de kolonlarından ses geldiği için boşaltılan 4 katlı ev çöktü. Büyük bir faciadan dönülürken apartmanın çöküş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

22 daire 3 dükkan bulunuyordu

Yenibosna Merkez Mahallesi'nde 1988 yılında yapılan 22 daire ve dükkan bulunan bina önceki gün kolonlarından ses geldiği ihbarı üzerine belediye tarafından boşaltılmıştı. Bina dün akşam saatlerinde çöktü. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, çökme anında yan tarafta bulunan boş binada hasar görmüştü. Çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
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