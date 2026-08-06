https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/istanbulda-4-katli-bina-coktu-o-anlar-saniye-saniye-goruntulendi-1107812889.html
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: O anlar saniye saniye görüntülendi
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: O anlar saniye saniye görüntülendi
Sputnik Türkiye
İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü. Binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T12:00+0300
2026-08-06T12:00+0300
2026-08-06T12:06+0300
türki̇ye
bahçelievler
bina
bina çökmesi
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İstanbul Bahçelievler'de kolonlarından ses geldiği için boşaltılan 4 katlı ev çöktü. Büyük bir faciadan dönülürken apartmanın çöküş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 22 daire 3 dükkan bulunuyorduYenibosna Merkez Mahallesi'nde 1988 yılında yapılan 22 daire ve dükkan bulunan bina önceki gün kolonlarından ses geldiği ihbarı üzerine belediye tarafından boşaltılmıştı. Bina dün akşam saatlerinde çöktü. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, çökme anında yan tarafta bulunan boş binada hasar görmüştü. Çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/turkiyede-bir-ilk-istanbulun-sel-riski-haritasi-hazirlandi-en-riskli-ilce-hangisi--1104457668.html
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bahçelievler, bina, bina çökmesi
bahçelievler, bina, bina çökmesi
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: O anlar saniye saniye görüntülendi
12:00 06.08.2026 (güncellendi: 12:06 06.08.2026)
İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü. Binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Bahçelievler'de kolonlarından ses geldiği için boşaltılan 4 katlı ev çöktü. Büyük bir faciadan dönülürken apartmanın çöküş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
22 daire 3 dükkan bulunuyordu
Yenibosna Merkez Mahallesi'nde 1988 yılında yapılan 22 daire ve dükkan bulunan bina önceki gün kolonlarından ses geldiği ihbarı üzerine belediye tarafından boşaltılmıştı. Bina dün akşam saatlerinde çöktü. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, çökme anında yan tarafta bulunan boş binada hasar görmüştü. Çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı boşaltılmıştı.