https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/cin-kiyiya-dolphin-tayfununa-hazirlaniyor-kiyiya-yaklasiyor-ruzgarin-hizi-162-kilometreyi-bulacak-1107874190.html
Çin kıyıya Dolphin Tayfunu'na hazırlanıyor, kıyıya yaklaşıyor: Rüzgarın hızı 162 kilometreyi bulacak
Çin kıyıya Dolphin Tayfunu'na hazırlanıyor, kıyıya yaklaşıyor: Rüzgarın hızı 162 kilometreyi bulacak
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Okinawa bölgesini vuran Dolphin Tayfunu Çin'in doğu kıyılarına ilerliyor. Saatte 162 kilometreye ulaşması beklenen rüzgarlarla birlikte bazı... 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T12:20+0300
2026-08-09T12:20+0300
2026-08-09T12:20+0300
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çin
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tayfun
rüzgar
şiddetli rüzgar
yağış
sel
heyelan
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Dolphin Tayfunu, Japonya'nın güneyindeki Okinawa bölgesinde 6 kişinin yaralanmasına ve 50 binden fazla binada elektrik kesintisine yol açmasının ardından Çin'e doğru ilerliyor. Çinli yetkililer, tayfun karaya ulaşmadan önce denizde çalışan personeli tahliye etti, gemilere limanlara dönme talimatı verdi ve barajlar ile heyelan riski bulunan bölgelerde kontrolleri artırdı.Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, tayfunun pazar akşamından pazartesiye uzanan süreçte doğu kıyılarına ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Fırtınanın karaya ulaşırken sürekli rüzgar hızının saatte 162 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.Bazı bölgelere 500 milimetre yağış bekleniyorZhejiang, Şanghay, Fujian'ın kuzeyi, Jiangxi'nin kuzeydoğusu, Anhui'nin orta ve güney kesimleri ile Jiangsu'nun büyük bölümünde 10 Ağustos'a kadar şiddetli yağış bekleniyor. Zhejiang'ın orta ve doğu kesimlerinde yağış miktarının 250 ila 500 milimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.Fırtınanın yavaşlamasının şiddetli yağışların daha uzun sürmesine neden olabileceği, özellikle dağlık bölgelerde ve küçük nehirlerin çevresinde sel ve heyelan riskini artırabileceği belirtildi.Nehirlerde taşkın riski yükseldiÇin Su Kaynakları Bakanlığı, Qiantang, Yong, Jiao ve Shuiyang nehirlerinde büyük taşkınlar yaşanabileceğini, tayfundan en fazla etkilenecek bölgelerdeki küçük nehirlerin ise uyarı seviyelerini aşabileceğini bildirdi.Yetkililer, Zhejiang ve Fujian'da üçüncü seviye, Jiangsu ve Anhui'de ise dördüncü seviye sel müdahale durumunu sürdürürken, Zhejiang ve Fujian'a ekipler gönderildi. Çin'in dört kademeli sisteminde birinci seviye en yüksek dereceyi ifade ediyor.Heyelan tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlara yerel tahliye talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı. Şanghay'daki Yangshan Limanı da gemilerden boşaltılırken, 500'den fazla küçük ve orta büyüklükteki tekne güvenli bölgelere çekildi.
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çin, zhejiang, tayfun, rüzgar, şiddetli rüzgar, yağış, sel, heyelan
çin, zhejiang, tayfun, rüzgar, şiddetli rüzgar, yağış, sel, heyelan
Çin kıyıya Dolphin Tayfunu'na hazırlanıyor, kıyıya yaklaşıyor: Rüzgarın hızı 162 kilometreyi bulacak
Japonya'nın Okinawa bölgesini vuran Dolphin Tayfunu Çin'in doğu kıyılarına ilerliyor. Saatte 162 kilometreye ulaşması beklenen rüzgarlarla birlikte bazı bölgelerde 500 milimetreye varan yağış öngörülürken, sel ve heyelan tehlikesine karşı tahliye hazırlıkları yapılıyor.
Dolphin Tayfunu, Japonya'nın güneyindeki Okinawa bölgesinde 6 kişinin yaralanmasına ve 50 binden fazla binada elektrik kesintisine yol açmasının ardından Çin'e doğru ilerliyor. Çinli yetkililer, tayfun karaya ulaşmadan önce denizde çalışan personeli tahliye etti, gemilere limanlara dönme talimatı verdi ve barajlar ile heyelan riski bulunan bölgelerde kontrolleri artırdı.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, tayfunun pazar akşamından pazartesiye uzanan süreçte doğu kıyılarına ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Fırtınanın karaya ulaşırken sürekli rüzgar hızının saatte 162 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Bazı bölgelere 500 milimetre yağış bekleniyor
Zhejiang, Şanghay, Fujian'ın kuzeyi, Jiangxi'nin kuzeydoğusu, Anhui'nin orta ve güney kesimleri ile Jiangsu'nun büyük bölümünde 10 Ağustos'a kadar şiddetli yağış bekleniyor. Zhejiang'ın orta ve doğu kesimlerinde yağış miktarının 250 ila 500 milimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Baş Tahmincisi Wang Haiping
, tayfunun karaya ulaştıktan sonra batıya ilerleyeceğini, ardından Çin'in orta ve güneybatı kesimlerinde yavaşlayarak kademeli biçimde güç kaybedeceğini söyledi.
Fırtınanın yavaşlamasının şiddetli yağışların daha uzun sürmesine neden olabileceği, özellikle dağlık bölgelerde ve küçük nehirlerin çevresinde sel ve heyelan riskini artırabileceği belirtildi.
Nehirlerde taşkın riski yükseldi
Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Qiantang, Yong, Jiao ve Shuiyang nehirlerinde büyük taşkınlar yaşanabileceğini, tayfundan en fazla etkilenecek bölgelerdeki küçük nehirlerin ise uyarı seviyelerini aşabileceğini bildirdi.
Yetkililer, Zhejiang ve Fujian'da üçüncü seviye, Jiangsu ve Anhui'de ise dördüncü seviye sel müdahale durumunu sürdürürken, Zhejiang ve Fujian'a ekipler gönderildi. Çin'in dört kademeli sisteminde birinci seviye en yüksek dereceyi ifade ediyor.
Heyelan tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlara yerel tahliye talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı. Şanghay'daki Yangshan Limanı da gemilerden boşaltılırken, 500'den fazla küçük ve orta büyüklükteki tekne güvenli bölgelere çekildi.