https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/brezilyanin-rio-de-janeiro-kentinde-helikopter-ormanlik-alana-dustu-4-olu-1107876617.html

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde helikopter ormanlık alana düştü: 4 ölü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde helikopter ormanlık alana düştü: 4 ölü

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ormanlık alana düşen ve turistler için manzaralı uçuşlar düzenlediği öğrenilen helikopterdeki 4 kişinin hayatını... 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T13:17+0300

2026-08-09T13:17+0300

2026-08-09T13:17+0300

dünya

brezilya

helikopter kazası

rio de janeiro

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Yerel itfaiye teşkilatı, hayatını kaybedenlerin pilot ve 3 yolcu olduğunu, kimlik tespit çalışmalarının ise henüz tamamlanmadığını açıkladı.Kolombiya'nın Brezilya Başkonsolosu Diana Paez, EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden üçünün Kolombiyalı turist olduğunun değerlendirildiğini belirtti.Paez, cesetlerden ikisinin "tamamen yanmış" olması nedeniyle adli tıp ekiplerinin kimlik tespitini hızlı bir şekilde tamamlamasının zorlaştığını bildirdi.Çarpmanın ardından yangın çıktıSosyal medyada yayımlanan görüntülerde, çarpmanın ardından kaza yerinde yangın çıktığı ve olay yerine uzman itfaiye ekiplerinin sevk edildiği görüldü.Helikopterin ulaşılması zor bir ormanlık alana düşmesi nedeniyle itfaiyeciler cesetlere ulaşmakta zorluk çekti.Turistler için manzaralı uçuşlar düzenleyen bir şirkete ait helikopter, şehre ve denize bakan popüler seyir noktası Vista Chinesa yakınlarında düştü.

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brezilya, helikopter kazası, rio de janeiro