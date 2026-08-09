https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/bae-irlandanin-aradigi-suc-orgutu-lideri-daniel-kinahani-iade-etti-1107880654.html
BAE, İrlanda'nın aradığı 'suç örgütü lideri' Daniel Kinahan'ı iade etti
BAE, İrlanda'nın aradığı 'suç örgütü lideri' Daniel Kinahan'ı iade etti
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İrlanda'da organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Daniel Kinahan'ı İrlanda makamlarına teslim etti.
2026-08-09T19:00+0300
2026-08-09T19:00+0300
2026-08-09T19:00+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇rlanda
suçluların iadesi
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İrlanda'da organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Daniel Kinahan'ı İrlanda makamlarına teslim etti.BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın pazar günü yayımladığı ortak açıklamaya dayandırdığı habere göre, nisan ayında Dubai'de gözaltına alınan Kinahan, BAE ile İrlanda arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamında İrlanda'ya gönderildi.BAE ile İrlanda'nın ortak açıklamasında Kinahan'ın "uluslararası organize suçla bağlantılı davalarda en çok aranan kişilerden biri" olduğu belirtildi. Açıklamada, İrlanda makamlarının resmi talebi doğrultusunda Kinahan'ın bir organize suç örgütünü yönetmek, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandığı ifade edildi.Kinahan suçlamaları reddetmiştiReuters'ın haberine göre Kinahan'ın temsilcilerine pazar günü ulaşılamadı. Kinahan'ın avukatı ise 2021'de BBC'ye yaptığı açıklamada müvekkilinin herhangi bir sabıka kaydı veya mahkumiyeti bulunmadığını ve suç örgütü lideri olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.Kinahan'ın yaklaşık 10 yıldır Dubai'de açık şekilde yaşadığı bildirildi. Irish Times'ın haberine göre, İrlanda'daki Garda Uyuşturucu ve Organize Suçlar Bürosu'nun yıllardır yürüttüğü soruşturmaların ardından Kinahan'ın ülkeye girişinde gözaltına alınması bekleniyor.İrlanda basını, Kinahan'ın Dublin'deki Özel Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmasının ve burada organize suçu yönettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiğini aktardı.İrlanda hükümetine ait bir uçak cumartesi günü Dubai'ye inerken, uçuş takip verilerine göre uçak pazar günü TSİ 12.20'de Dubai'den İrlanda'ya hareket etti.İrlanda polisi ise gelişmelerle ilgili henüz açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/iran-medyasi-mucteba-hamaneyin-yeni-goruntulerini-yayinladi-1107879926.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
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birleşik arap emirlikleri (bae), i̇rlanda, suçluların iadesi
birleşik arap emirlikleri (bae), i̇rlanda, suçluların iadesi
BAE, İrlanda'nın aradığı 'suç örgütü lideri' Daniel Kinahan'ı iade etti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İrlanda'da organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan ve en çok aranan kişilerden biri olan Daniel Kinahan'ı İrlanda makamlarına teslim etti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İrlanda'da organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Daniel Kinahan'ı İrlanda makamlarına teslim etti.
BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın pazar günü yayımladığı ortak açıklamaya dayandırdığı habere göre, nisan ayında Dubai'de gözaltına alınan Kinahan, BAE ile İrlanda arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamında İrlanda'ya gönderildi.
ABD, Kinahan'ı 2022 yılında Kinahan Organize Suç Grubu'nun üç liderinden biri
olarak tanımlamış ve grubun yöneticilerinin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için toplam 5 milyon dola
r ödül teklif etmişti.
BAE ile İrlanda'nın ortak açıklamasında Kinahan'ın "uluslararası organize suçla bağlantılı davalarda en çok aranan kişilerden biri" olduğu belirtildi. Açıklamada, İrlanda makamlarının resmi talebi doğrultusunda Kinahan'ın bir organize suç örgütünü yönetmek, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandığı ifade edildi.
Kinahan suçlamaları reddetmişti
Reuters'ın haberine göre Kinahan'ın temsilcilerine pazar günü ulaşılamadı. Kinahan'ın avukatı ise 2021'de BBC'ye yaptığı açıklamada müvekkilinin herhangi bir sabıka kaydı veya mahkumiyeti bulunmadığını ve suç örgütü lideri olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
Kinahan'ın yaklaşık 10 yıldır Dubai'de açık şekilde yaşadığı bildirildi. Irish Times'ın haberine göre, İrlanda'daki Garda Uyuşturucu ve Organize Suçlar Bürosu'nun yıllardır yürüttüğü soruşturmaların ardından Kinahan'ın ülkeye girişinde gözaltına alınması bekleniyor.
İrlanda basını, Kinahan'ın Dublin'deki Özel Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmasının ve burada organize suçu yönettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiğini aktardı.
İrlanda hükümetine ait bir uçak cumartesi günü Dubai'ye inerken, uçuş takip verilerine göre uçak pazar günü TSİ 12.20'de Dubai'den İrlanda'ya hareket etti.
İrlanda polisi ise gelişmelerle ilgili henüz açıklama yapmadı.