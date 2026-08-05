https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/turk-edebiyatinin-usta-ismi-bilgesu-erenus-hayatini-kaybetti-1107798623.html

Türk edebiyatının usta ismi Bilgesu Erenus hayatını kaybetti

Türk edebiyatının usta ismi Bilgesu Erenus hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk tiyatrosu ve edebiyatının önemli isimlerinden Bilgesu Erenus hayatını kaybetti. 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T17:41+0300

2026-08-05T17:41+0300

2026-08-05T17:41+0300

yaşam

edebiyat

hayatını kaybetti

bilgesu erenus

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Türk tiyatrosu ve edebiyatının önemli yazarlarından Bilgesu Erenus, 83 yaşında hayatını kaybetti. Erenus için 8 Ağustos'ta Harbiye Muhsin Ertugrul Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Erenus, Yaftalı Tabut, İkili Oyun, Aydınlıkevler ve Güneyli Bayan gibi birçok esere imza atmıştı. 8 Ağustos'ta tören düzenlenecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Erenus'un yakınlarına başsağlığı dilenerek, şunlar kaydedildi:"Türk tiyatrosunun ve edebiyatının değerli isimlerinden Bilgesu Erenus'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kaleme aldığı eserlerle tiyatro edebiyatında derin izler bırakan, repertuvarımızda yer alan 'Yaftalı Tabut' oyununun yazarı Bilgesu Erenus'u saygı ve rahmetle anıyoruz."Erenus için 8 Ağustos'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 10.30'da tören düzenlenecek.Bilgesu Erenus kimdir?Usta yazar, Bilecik'te 1943'te doğdu. Kadıköy Kız Koleji sonrası, bir süre hukuk ve konservatuvar eğitimi gördü ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.TRT'de 1965-1973 yılları arasında çalışan Erenus, tiyatro, roman ve öykü alanında kaleme aldığı eserlerle tanındı. Toplumsal meseleleri, emYaftaek, göç, kadın ve insan hakları gibi konuları sahneye taşıyan Erenus'un oyunları, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çeşitli tiyatrolarda sahnelendi ve farklı dillere çevrildi.Uzun yıllar yazarlık çalışmalarını sürdüren Erenus'un eserleri arasında "Yaftalı Tabut", "İkili Oyun", "Misafir", "Aydınlıkevler" ve "Güneyli Bayan" gibi oyunlar bulunuyor.Tiyatro yazarlığının yanı sıra roman ve öyküleriyle de edebiyat dünyasında yer edinen Erenus, üretimleriyle çağdaş Türk tiyatrosunun önemli isimleri arasında gösteriliyor.

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