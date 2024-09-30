Çakarlı lüks araçlarla drift yapanlarla ilgili son durumu Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Gereği yapıldı'
© İHABeykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu kameraya yansıdı
© İHA
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İstanbul'da çakarlı lüks araçlarla drift yaparak düğün konvoyu yapan 19 kişiye ceza kesildi. Bakan Yerlikaya son durumu da 'gereği yapıldı' notuyla paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından incelendiğini ve 19 kişinin tespit edildiğini açıkladı.
GEREĞİ YAPILDI-32— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 30, 2024
28 Eylül 2024 tarihinde E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce… pic.twitter.com/zu78vlGtlM
Yerlikaya 'Gereği yapıldı' notuyla paylaştığı mesajında şu bilgilendirmelere de yer verdi:
"Şahıslara; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Şahıslar, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan işlem yapılmak üzere Beykoz Çavuşbaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edilmiştir."
'Affetmeyeceğiz'
Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:
"Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112' ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim."
13 Ağustos 2023, 13:50