https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/cakarli-luks-araclarla-drift-yapanlarla-ilgili-son-durumu-bakan-yerlikaya-acikladi-geregi-yapildi-1088606385.html

Çakarlı lüks araçlarla drift yapanlarla ilgili son durumu Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Gereği yapıldı'

Çakarlı lüks araçlarla drift yapanlarla ilgili son durumu Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Gereği yapıldı'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da çakarlı lüks araçlarla drift yaparak düğün konvoyu yapan 19 kişiye ceza kesildi. Bakan Yerlikaya son durumu da 'gereği yapıldı' notuyla paylaştı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T12:18+0300

2024-09-30T12:18+0300

2024-09-30T12:18+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

trafik

drift

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088580852_0:103:480:373_1920x0_80_0_0_4a8b80248c49e91861b6dc7505ca13bf.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından incelendiğini ve 19 kişinin tespit edildiğini açıkladı.Yerlikaya 'Gereği yapıldı' notuyla paylaştığı mesajında şu bilgilendirmelere de yer verdi:'Affetmeyeceğiz'Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:"Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112' ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230813/trafige-acik-yolda-gelin-ve-damadin-etrafindan-drift-attilar-1074606922.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, trafik, drift