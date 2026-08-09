https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/anayasaya-aykiri-davranmakla-suclayip-yumurta-attilar-kosova-basbakani-kurtiye-protesto-1107875254.html

'Anayasaya aykırı' davranmakla suçlayıp yumurta attılar: Kosova Başbakanı Kurti’ye protesto

'Anayasaya aykırı' davranmakla suçlayıp yumurta attılar: Kosova Başbakanı Kurti’ye protesto

Sputnik Türkiye

Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye Meclis Genel Kurulunda Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj tarafından yumurta atıldı... 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T12:18+0300

2026-08-09T12:18+0300

2026-08-09T15:05+0300

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geleceği i̇çin i̇ttifak (aak)

yumurta

protesto

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7 Haziran'daki erken genel seçimlerin sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisinin yeni başkanı ile yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı.Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve Başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada, diğer siyasi partilerle kurumların oluşturulmasına ilişkin koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu, diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Partiler, Kurti'nin anayasaya aykırı davrandığını söyledi.Kadrijaj, çantasından çıkardıAAK Milletvekili Kadrijaj, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı.Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı, Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi.Kurti, yaptığı açıklamada, yumurtalı protestonun, "diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu" belirtti.18 ayda 3 genel seçim

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kosova, albin kurti, haberler, geleceği i̇çin i̇ttifak (aak), yumurta, protesto