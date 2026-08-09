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'Anayasaya aykırı' davranmakla suçlayıp yumurta attılar: Kosova Başbakanı Kurti’ye protesto
'Anayasaya aykırı' davranmakla suçlayıp yumurta attılar: Kosova Başbakanı Kurti’ye protesto
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Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye Meclis Genel Kurulunda Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj tarafından yumurta atıldı... 09.08.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
kosova
albin kurti
haberler
geleceği i̇çin i̇ttifak (aak)
yumurta
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7 Haziran'daki erken genel seçimlerin sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisinin yeni başkanı ile yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı.Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve Başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada, diğer siyasi partilerle kurumların oluşturulmasına ilişkin koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu, diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Partiler, Kurti'nin anayasaya aykırı davrandığını söyledi.Kadrijaj, çantasından çıkardıAAK Milletvekili Kadrijaj, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı.Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı, Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi.Kurti, yaptığı açıklamada, yumurtalı protestonun, "diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu" belirtti.18 ayda 3 genel seçim
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kosova, albin kurti, haberler, geleceği i̇çin i̇ttifak (aak), yumurta, protesto
kosova, albin kurti, haberler, geleceği i̇çin i̇ttifak (aak), yumurta, protesto

'Anayasaya aykırı' davranmakla suçlayıp yumurta attılar: Kosova Başbakanı Kurti’ye protesto

12:18 09.08.2026 (güncellendi: 15:05 09.08.2026)
© REUTERS Valdrin XhemajKosova'da Kurti'ye yumurta atıldı
Kosova'da Kurti'ye yumurta atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© REUTERS Valdrin Xhemaj
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Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye Meclis Genel Kurulunda Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj tarafından yumurta atıldı. Partiler, Kurti'nin anayasaya aykırı davrandığını söyledi.
7 Haziran'daki erken genel seçimlerin sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisinin yeni başkanı ile yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı.
Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve Başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada, diğer siyasi partilerle kurumların oluşturulmasına ilişkin koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.
Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu, diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Partiler, Kurti'nin anayasaya aykırı davrandığını söyledi.

Kadrijaj, çantasından çıkardı

AAK Milletvekili Kadrijaj, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı.
© REUTERS Valdrin XhemajKosova'da Kurti'ye yumurta atıldı
Kosova'da Kurti'ye yumurta atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
Kosova'da Kurti'ye yumurta atıldı
© REUTERS Valdrin Xhemaj
Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı, Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi.
Kurti, yaptığı açıklamada, yumurtalı protestonun, "diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu" belirtti.

18 ayda 3 genel seçim

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te de erken genel seçim düzenlenmişti. Albin Kurti liderliğindeki hükümet, 11 Şubat'ta Meclisten güvenoyu almıştı.
Eski Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından 4 Nisan'da görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretmişti.
Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını anayasanın öngördüğü süre içinde seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmiş, ülkede 7 Haziran'da bir kez daha erken genel seçim yapılmıştı. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke, bir kez daha erken genel seçime gidebilir.
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