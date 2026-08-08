https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/zelenskiyden-almanya-ve-polonyaya-patriot-fuzesi-cagrisi-1107868022.html
Zelenskiy’den Almanya ve Polonya’ya Patriot füzesi çağrısı
Zelenskiy’den Almanya ve Polonya’ya Patriot füzesi çağrısı
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Almanya ve Polonya’dan envanterlerinde bulunan Patriot hava savunma sistemleri için ek füze talep etti. Zelenskiy, Güney Kore, Japonya ve... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T17:41+0300
2026-08-08T17:41+0300
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Vladimir Zelenskiy, Almanya ve Polonya’ya, envanterlerinde bulunan Patriot hava savunma sistemleri için ek füze sağlamaları çağrısında bulundu. Zelenskiy’nin açıklamaları Ukrayna haber ajansı Ukrinform tarafından aktarıldı.Zelenskiy, "Kimde (önleyici füzeler) varsa; Almanlarda var, Polonyalılarda var. Duruma ciddi katkı sağlayabilecek olanlar bunlar" diyerek, bu iki ülkenin Ukrayna hava savunmasının güçlendirilmesinde kilit rol oynayabileceğini vurguladı.Hava savunmasının güçlendirilmesi konusunda Güney Kore ve Japonya’nın da Ukrayna’ya yardımcı olabileceğini belirten Zelenskiy, bu ülkelerin kendi iç yasaları nedeniyle somut adım atamadığını ifade etti. İsrail’e de değinen Zelenskiy, “İsrail konusunda çok sık soru geliyor. Onlardan da hava savunma sistemi almak isterdik. Satın alırdık, fakat şu anda böyle bir imkanımız yok” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Financial Times gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Zelenskiy ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede Kiev’in ilave Patriot füzesi talebini geri çevirdiği öne sürüldü. Haberde, Trump’ın bu kararına, ABD’nin kendi stoklarındaki füze yetersizliğini ve Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle artan mühimmat tüketimini gerekçe gösterdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ukrayna-ordusundan-resmi-itiraf-rusyanin-firlattigi-hicbir-fuzeyi-vuramadik-1107782412.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, patriot, almanya, polonya, donald trump, financial times, abd
Zelenskiy’den Almanya ve Polonya’ya Patriot füzesi çağrısı
Vladimir Zelenskiy, Almanya ve Polonya’dan envanterlerinde bulunan Patriot hava savunma sistemleri için ek füze talep etti. Zelenskiy, Güney Kore, Japonya ve İsrail’in de Ukrayna’nın hava savunmasına katkı sağlayabileceğini ancak çeşitli kısıtlamalar nedeniyle bunun şu an için gerçekleşmediğini belirtti.
Vladimir Zelenskiy, Almanya ve Polonya’ya, envanterlerinde bulunan Patriot hava savunma sistemleri için ek füze sağlamaları çağrısında bulundu. Zelenskiy’nin açıklamaları Ukrayna haber ajansı Ukrinform tarafından aktarıldı.
Zelenskiy, "Kimde (önleyici füzeler) varsa; Almanlarda var, Polonyalılarda var. Duruma ciddi katkı sağlayabilecek olanlar bunlar" diyerek, bu iki ülkenin Ukrayna hava savunmasının güçlendirilmesinde kilit rol oynayabileceğini vurguladı.
Hava savunmasının güçlendirilmesi konusunda Güney Kore ve Japonya’nın da Ukrayna’ya yardımcı olabileceğini belirten Zelenskiy, bu ülkelerin kendi iç yasaları nedeniyle somut adım atamadığını ifade etti.
İsrail’e de değinen Zelenskiy, “İsrail konusunda çok sık soru geliyor. Onlardan da hava savunma sistemi almak isterdik. Satın alırdık, fakat şu anda böyle bir imkanımız yok” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Financial Times gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Zelenskiy ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede Kiev’in ilave Patriot füzesi talebini geri çevirdiği öne sürüldü. Haberde, Trump’ın bu kararına, ABD’nin kendi stoklarındaki füze yetersizliğini ve Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle artan mühimmat tüketimini gerekçe gösterdiği belirtildi.