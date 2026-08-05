https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ukrayna-ordusundan-resmi-itiraf-rusyanin-firlattigi-hicbir-fuzeyi-vuramadik-1107782412.html

Ukrayna ordusundan resmi itiraf: Rusya'nın fırlattığı hiçbir füzeyi vuramadık

Ukrayna ordusundan resmi itiraf: Rusya'nın fırlattığı hiçbir füzeyi vuramadık

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun bu gece Kiev ve Odessa'ya düzenlediği geniş kapsamlı bombardımanda fırlatılan füzelerden birinin bile önlenemediği Ukrayna ordusu tarafından... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T10:24+0300

2026-08-05T10:24+0300

2026-08-05T10:24+0300

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Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece düzenlediği saldırılarında fırlatılan füzelerin hiçbirinin düşürülemediğini açıkladı.Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava taarruzunu püskürtmek için hava, uçaksavar füze birlikleri, elektronik harp birimleri, insansız sistem birimleri ve mobil ateş gruplarının görev yaptığı belirtildi. Hava Kuvvetleri, tüm bu birliklerin müdahalelerine rağmen Ukrayna'ya atılan füzelerin hiçbirinin vurulamadığını itiraf etti.Hava savunmasında yaşanan eksiklerUkrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkenin hava savunma sisteminin gittikçe daha az hedefi etkisiz hale getirdiğini ve hava savunma sistemleri için ciddi bir füze açığı bulunduğunu itiraf etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'in Washington'dan Tomahawk füzeleri ile Patriot sistemleri talep ettiğini, ancak bu tür yüksek hassasiyetli silahların diğer ülkelere sevki konusunda son derece dikkatli ve dengeli yaklaşılması gerektiğini vurgulamıştı. Zelenskiy ise hava savunma sistemlerindeki başarısızlıkların ana nedeni olarak Patriot komplekslerine yönelik füze eksikliğini gösteriyor.ABD'den sevkiyatta yüzde 80 gerileme tespit edilmiştiABD hükümetinin Ukrayna krizi kapsamında Kiev'e ve Avrupa'daki askeri faaliyetlere sağladığı yardımları denetlemekle görevli resmi kurum olan Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi (SIG-OAR) tarafından Kongre'ye sunulan bir rapor çok çarpıcı veriler ortaya koydu.Rapordaki hesaplamalara göre 2026 yılının başında ABD’den Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rusyadan-kiev-ve-odessaya-genis-kapsamli-bombardiman-1107780854.html

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