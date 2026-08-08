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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/vatandaslik-cetesine-operasyonda-iki-is-insani-da-tutuklandi-cok-sayida-gayrimenkule-ve-bodrumda-1107867416.html
Vatandaşlık çetesine operasyonda iki iş insanı da tutuklandı: Çok sayıda gayrimenkule ve Bodrum'da bir otele el konuldu
Vatandaşlık çetesine operasyonda iki iş insanı da tutuklandı: Çok sayıda gayrimenkule ve Bodrum'da bir otele el konuldu
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Yabancı uyruklu kişilere usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı sağlayan çeteye yönelik operasyonda aralarında iki iş insanın da bulunduğu 32 kişi tutuklandı... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
vatandaşlık
vatandaşlık verme
tutuklama kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı sağlayan bir çeteye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında iş insanları Halil İbrahim Babacan ve Mehmet Babacan da bulunuyor. Operasyonda bin 45 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu. Yedi şirkete ise kayyum atandı. NTV'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında para karşılığında usulsüz vatandaşlık işlemi gerçekleştiren şüphelilere operasyon yapılmıştı. İstanbul merkezli 16 şehirde yapılan operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alınmıştı.687 kişi bu yolla vatandaşlık kazanmıştıSoruşturma kapsamında Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edildi.Milyorlarca liralık mal varlığına el konulduSoruşturma kapsamında yedi şirkete el konularak kayyum atandı. Bin 45 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/bakan-gurlek-duyurdu-2-faili-mechul-dosya-daha-aydinlatildi-1107862629.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, vatandaşlık, vatandaşlık verme, tutuklama kararı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, vatandaşlık, vatandaşlık verme, tutuklama kararı

Vatandaşlık çetesine operasyonda iki iş insanı da tutuklandı: Çok sayıda gayrimenkule ve Bodrum'da bir otele el konuldu

17:00 08.08.2026
© AA'Usulsüz vatandaşlık' operasyonu: 687 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilecek, 7 şirkete kayyum atandı
'Usulsüz vatandaşlık' operasyonu: 687 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilecek, 7 şirkete kayyum atandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© AA
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Yabancı uyruklu kişilere usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı sağlayan çeteye yönelik operasyonda aralarında iki iş insanın da bulunduğu 32 kişi tutuklandı, milyonlarca liralık gayrimenkule el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı sağlayan bir çeteye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında iş insanları Halil İbrahim Babacan ve Mehmet Babacan da bulunuyor. Operasyonda bin 45 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu. Yedi şirkete ise kayyum atandı.
NTV'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında para karşılığında usulsüz vatandaşlık işlemi gerçekleştiren şüphelilere operasyon yapılmıştı. İstanbul merkezli 16 şehirde yapılan operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alınmıştı.

687 kişi bu yolla vatandaşlık kazanmıştı

Soruşturma kapsamında Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edildi.

Milyorlarca liralık mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında yedi şirkete el konularak kayyum atandı. Bin 45 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu.
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