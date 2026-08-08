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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/bakan-gurlek-duyurdu-2-faili-mechul-dosya-daha-aydinlatildi-1107862629.html
Bakan Gürlek duyurdu: 14 yaşındaki Damlanur ve 4 yaşındaki Yunus Emre'nin faili meçhul dosyaları aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 14 yaşındaki Damlanur ve 4 yaşındaki Yunus Emre'nin faili meçhul dosyaları aydınlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T11:22+0300
2026-08-08T11:51+0300
türki̇ye
akın gürlek
faili meçhul cinayet
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Van ve Afyonkarahisar'da kaza ve intihar süsü verilen 2 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. 14 yaşındaki Damlanur Sarihan ve 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın dosyalarıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı" diyerek duyurdu. Gerçekler aydınlatıldı diyerek duyurduSosyal medya hesabından açıklamalar yapan Bakan Gürlek, "Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir! Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kahraman güvenlik güçlerimizin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu çerçevede, kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildi" ifadelerini kullandı.Faillerin izi sürüldüBakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:"Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkâri ve Van’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.Afyonkarahisar’da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada; olayın “yüksekten düşme” gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.Her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Van ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve soruşturmalarda görev alan tüm yargı ve kolluk mensuplarımız ile kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/bakan-gurlek-her-suclu-turk-adaletinin-aci-tadini-alacaktir-1107844737.html
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akın gürlek, faili meçhul cinayet
akın gürlek, faili meçhul cinayet

Bakan Gürlek duyurdu: 14 yaşındaki Damlanur ve 4 yaşındaki Yunus Emre'nin faili meçhul dosyaları aydınlatıldı

11:22 08.08.2026 (güncellendi: 11:51 08.08.2026)
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu.
Van ve Afyonkarahisar'da kaza ve intihar süsü verilen 2 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. 14 yaşındaki Damlanur Sarihan ve 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın dosyalarıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı" diyerek duyurdu.

Gerçekler aydınlatıldı diyerek duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Bakan Gürlek, "Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir! Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kahraman güvenlik güçlerimizin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu çerçevede, kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Faillerin izi sürüldü

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkâri ve Van’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar’da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada; olayın “yüksekten düşme” gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Van ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve soruşturmalarda görev alan tüm yargı ve kolluk mensuplarımız ile kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2026
TÜRKİYE
Bakan Gürlek: Her suçlu Türk adaletinin acı tadını alacaktır
7 Ağustos, 12:49
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