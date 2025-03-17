https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/unlu-sanatci-nukhet-durunun-telif-hakki-zaferi-1094580158.html
Ünlü sanatçı Nükhet Duru'nun telif hakkı zaferi
Ünlü sanatçı Nükhet Duru'nun telif hakkı zaferi
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Nükhet Duru, 51 eserini dijital mecralarda izinsiz kullandığı iddiasıyla müzik şirketi açtığı davayı kazandı. 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T11:33+0300
2025-03-17T11:33+0300
2025-03-17T11:33+0300
yaşam
nükhet duru
telif hakkı
telif hakkı davası
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Eserlerinin dijital mecralarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla müzik şirketine dava açan Nükhet Duru'yu mahkeme 'haklı' buldu. 51 eseri izinsiz kullanılıyorduSanatçı Nükhet Duru, 5 müzik albümünde yer alan toplam 51 adet müzik eserini izinsiz şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla İsmail Hakan Eren Ossi Müzik şirketine açtığı davayı kazandı. İsmail Hakan Eren Ossi Müzik şirketinin Nükhet Duru'ya ait davaya konu eserlerini dijital müzik platformlarında kullanmasının ve umuma iletmesinin önlenmesine karar veren mahkeme, bu eserler üzerindeki haksız tecavüzün ortadan kaldırılmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/munir-ozkulun-kizi-guner-ozkuldan-telif-haklari-davasi-cogu-yapimda-yazili-bir-sozlesme-dahi-1093385658.html
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nükhet duru, telif hakkı, telif hakkı davası
nükhet duru, telif hakkı, telif hakkı davası
Ünlü sanatçı Nükhet Duru'nun telif hakkı zaferi
Ünlü sanatçı Nükhet Duru, 51 eserini dijital mecralarda izinsiz kullandığı iddiasıyla müzik şirketi açtığı davayı kazandı.
Eserlerinin dijital mecralarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla müzik şirketine dava açan Nükhet Duru'yu mahkeme 'haklı' buldu.
51 eseri izinsiz kullanılıyordu
Sanatçı Nükhet Duru, 5 müzik albümünde yer alan toplam 51 adet müzik eserini izinsiz şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla İsmail Hakan Eren Ossi Müzik şirketine açtığı davayı kazandı. İsmail Hakan Eren Ossi Müzik şirketinin Nükhet Duru'ya ait davaya konu eserlerini dijital müzik platformlarında kullanmasının ve umuma iletmesinin önlenmesine karar veren mahkeme, bu eserler üzerindeki haksız tecavüzün ortadan kaldırılmasına hükmetti.