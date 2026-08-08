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Ünlü sanatçı Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıktı: İstenen rakam belli oldu
Ünlü sanatçı Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıktı: İstenen rakam belli oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'te bulunan 'Gönül Köşkü' 130 milyon liraya satışa çıkarıldı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T14:38+0300
2026-08-08T14:38+0300
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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'te bulunan ve 5 bitişik evden oluşan 'Gönül Köşkü' satışa çıktı. 1609 metrekare arsa üzerindeki Gönül Köşkü için 130 milyon lira istendiği belirtildi.130 milyon lira isteniyorHabertürk'ün haberine göre, ünlü sanatçı Kayahan'ın unutulmaz bir çok eserini bestelediği Balıkesir Gömeç'te bulunan Gönül Köşkü adını verdiği evi satışa çıkarıldı. 1609 metrekare arsa üzerindeki her biri 5 oda 1 salon olan 5 evden oluşan Gönül Köşkü'nün satış bedeli ise 130 milyon lira olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/kayaligin-uzerindeki-meshur-ev-satisa-cikti-fiyati-belli-oldu-1107184408.html
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Ünlü sanatçı Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıktı: İstenen rakam belli oldu

14:38 08.08.2026
© AA / ArşivŞarkıcı Kayahan
Şarkıcı Kayahan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© AA / Arşiv
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Ünlü sanatçı Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'te bulunan 'Gönül Köşkü' 130 milyon liraya satışa çıkarıldı.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'te bulunan ve 5 bitişik evden oluşan 'Gönül Köşkü' satışa çıktı. 1609 metrekare arsa üzerindeki Gönül Köşkü için 130 milyon lira istendiği belirtildi.

130 milyon lira isteniyor

Habertürk'ün haberine göre, ünlü sanatçı Kayahan'ın unutulmaz bir çok eserini bestelediği Balıkesir Gömeç'te bulunan Gönül Köşkü adını verdiği evi satışa çıkarıldı. 1609 metrekare arsa üzerindeki her biri 5 oda 1 salon olan 5 evden oluşan Gönül Köşkü'nün satış bedeli ise 130 milyon lira olarak açıklandı.
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Kayalığın üzerindeki meşhur ev satışa çıktı: Fiyatı belli oldu
11 Temmuz, 13:28
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