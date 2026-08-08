https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/unlu-sanatci-kayahanin-gonul-kosku-satisa-cikti-istenen-rakam-belli-oldu--1107866363.html

Ünlü sanatçı Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıktı: İstenen rakam belli oldu

Ünlü sanatçı Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıktı: İstenen rakam belli oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'te bulunan 'Gönül Köşkü' 130 milyon liraya satışa çıkarıldı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T14:38+0300

2026-08-08T14:38+0300

2026-08-08T14:38+0300

yaşam

kayahan

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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'te bulunan ve 5 bitişik evden oluşan 'Gönül Köşkü' satışa çıktı. 1609 metrekare arsa üzerindeki Gönül Köşkü için 130 milyon lira istendiği belirtildi.130 milyon lira isteniyorHabertürk'ün haberine göre, ünlü sanatçı Kayahan'ın unutulmaz bir çok eserini bestelediği Balıkesir Gömeç'te bulunan Gönül Köşkü adını verdiği evi satışa çıkarıldı. 1609 metrekare arsa üzerindeki her biri 5 oda 1 salon olan 5 evden oluşan Gönül Köşkü'nün satış bedeli ise 130 milyon lira olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/kayaligin-uzerindeki-meshur-ev-satisa-cikti-fiyati-belli-oldu-1107184408.html

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