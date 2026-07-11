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Kayalığın üzerindeki meşhur ev satışa çıktı: Fiyatı belli oldu
Kayalığın üzerindeki meşhur ev satışa çıktı: Fiyatı belli oldu
Sputnik Türkiye
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, emekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çiftinin yıllar önce kayalığın zirvesine inşa ettiği ve Kemaliye'nin simgelerinden biri... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T13:28+0300
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ev
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ilçe merkezine hâkim kayalıkların zirvesinde bulunan ve yıllardır ziyaretçilerin ilgi odağı olan kayalık ev, satışa çıkarıldı.Emekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çiftinin inşa ettiği yapı için 30 milyon lira satış bedeli belirlendi.İki yılda tamamlandı, malzemeler teleferikle taşındıTaştan çifti, İstanbul'daki görevlerinin ardından daha sakin bir yaşam sürmek amacıyla yıllar önce Kemaliye'ye yerleşti ve kayalık alanda ev inşa etmeye karar verdi.İnşaat sürecinde kum, çimento ve taş gibi yapı malzemeleri önce insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine taşındı, ardından kurulan ilkel bir teleferik sistemi sayesinde zirveye ulaştırıldı.Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan eve, kayalığa oyulan 96 basamaklı merdiven kullanılarak çıkılıyor.Turistlerin uğrak noktası ve film platosu olduVadinin ve ilçe yolunun görülebildiği konumuyla dikkat çeken kayalık ev, zaman içinde Kemaliye'nin sembollerinden biri haline geldi.Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yapı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı Düğün Dernek 2 filminin bazı sahnelerine de ev sahipliği yaptı.Yapı, sinema ve dizi sektörünün de dikkat çeken mekânları arasında yer alıyor.30 milyon liradan satışa çıkarıldıYaz aylarını Kemaliye'de, kış aylarını ise İstanbul'da geçiren Taştan çifti, haziran ayı sonunda evi satışa çıkardı.İlan açıklamasında yapının özelliklerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:"Türkiye genelinde emsali olmayan, yerine yenisi konulamayacak bir yapı. Bölgenin turizm potansiyeli her yıl artarken, bu tarz yapılar değerini katlayarak korur. Hem yaşamak hem de yatırım amacıyla değerlendirilebilecek nadir mülklerden. Haberlere, medyalara, filmlere konu olmuş, Türkiye genelinde bilinen bir yapı. Böyle evler ilan sitelerinde sık çıkmaz, çıktığında da uzun süre beklemez."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/bakirkoy-cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-15-temmuza-tiyatro-diyen-meclis-uyeleri-hakkinda-1107183141.html
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erzincan, düğün, dernek, ev, tarihi bina
erzincan, düğün, dernek, ev, tarihi bina
Kayalığın üzerindeki meşhur ev satışa çıktı: Fiyatı belli oldu
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, emekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çiftinin yıllar önce kayalığın zirvesine inşa ettiği ve Kemaliye'nin simgelerinden biri haline gelen kayalık ev, 30 milyon liraya satışa çıkarıldı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ilçe merkezine hâkim kayalıkların zirvesinde bulunan ve yıllardır ziyaretçilerin ilgi odağı olan kayalık ev, satışa çıkarıldı.
Emekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çiftinin inşa ettiği yapı için 30 milyon lira satış bedeli belirlendi.
İki yılda tamamlandı, malzemeler teleferikle taşındı
Taştan çifti, İstanbul'daki görevlerinin ardından daha sakin bir yaşam sürmek amacıyla yıllar önce Kemaliye'ye yerleşti ve kayalık alanda ev inşa etmeye karar verdi.
İnşaat sürecinde kum, çimento ve taş gibi yapı malzemeleri önce insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine taşındı, ardından kurulan ilkel bir teleferik sistemi sayesinde zirveye ulaştırıldı.
Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan eve, kayalığa oyulan 96 basamaklı merdiven kullanılarak çıkılıyor.
Turistlerin uğrak noktası ve film platosu oldu
Vadinin ve ilçe yolunun görülebildiği konumuyla dikkat çeken kayalık ev, zaman içinde Kemaliye'nin sembollerinden biri haline geldi.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yapı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı Düğün Dernek 2 filminin bazı sahnelerine de ev sahipliği yaptı.
Yapı, sinema ve dizi sektörünün de dikkat çeken mekânları arasında yer alıyor.
30 milyon liradan satışa çıkarıldı
Yaz aylarını Kemaliye'de, kış aylarını ise İstanbul'da geçiren Taştan çifti, haziran ayı sonunda evi satışa çıkardı.
İlan açıklamasında yapının özelliklerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye genelinde emsali olmayan, yerine yenisi konulamayacak bir yapı. Bölgenin turizm potansiyeli her yıl artarken, bu tarz yapılar değerini katlayarak korur. Hem yaşamak hem de yatırım amacıyla değerlendirilebilecek nadir mülklerden. Haberlere, medyalara, filmlere konu olmuş, Türkiye genelinde bilinen bir yapı. Böyle evler ilan sitelerinde sık çıkmaz, çıktığında da uzun süre beklemez."